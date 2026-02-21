Willie Colón ya había declarado su amor a Colombia: esta es la canción que le dedicó

La salsa está de luto este sábado 21 de febrero tras la muerte de Willie Colón, uno de los nombres más representativos del género. Su partida no solo golpeó a Puerto Rico y Nueva York; también estremeció a Colombia, un país con el que construyó una relación cercana durante varias décadas.

Colombia no fue solo un escenario más. Fue un territorio que lo respaldó, sede de grandes conciertos y, sobre todo, un público que sostuvo la vigencia de la salsa cuando otros ritmos tambaleaban. El propio artista lo confirmó en distintas entrevistas.



El homenaje de Willie Colón al país: “Pa’ Colombia”

Ese vínculo quedó inmortalizado en una canción: Pa’ Colombia. El tema fue compuesto y grabado como tributo al país y se convirtió en una declaración abierta de gratitud.

La pieza exaltó la cultura y la fuerza musical del país, integrándolas a su repertorio habitual. No fue un gesto protocolario: la interpretó en varios escenarios internacionales, reforzando su lazo con el público colombiano.

Colón siempre expresó su afecto por Colombia y prueba de ello fueron sus declaraciones: “Si no fuera por Colombia, la salsa estaría caída totalmente”, además de reconocer la importancia de la cultura colombiana para los boricuas: “Nosotros, los puertorriqueños, tenemos una deuda muy grande con ustedes”.



Fragmento de Pa’ Colombia:

“Barranquilla, Cartagena

Medellín y Bogotá

Barranquilla, Cartagena

Medellín y Bogotá

Y la linda Cali

Que no se queda atrás

Son las cinco novias que yo tengo allá en Colombia”



Willie Colón, leyenda de la salsa Foto: redes sociales

Cali y Medellín, escenarios clave para Willie Colón

La última vez que pisó suelo colombiano fue en diciembre de 2023, durante la Feria de Cali. En medio del concierto, problemas de salud lo obligaron a abandonar el escenario por algunos minutos; sin embargo, regresó para cerrar su presentación: “Gracias a Dios pude recuperarme lo suficiente para terminar mi tanda”.

Estas ciudades fueron plazas habituales en su carrera. En la Feria de las Flores de 2019 también reafirmó su cariño por Colombia, en especial por Cali, considerada capital mundial de la salsa.



Un legado que trasciende generaciones

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia mediante un comunicado en redes sociales, en el que señalaron que partió en paz, rodeado de los suyos.

A sus 75 años, Willie Colón deja un legado que trasciende discos y conciertos. En Colombia, su nombre no se limita a una figura internacional: forma parte de la memoria colectiva salsera. Pa’ Colombia no fue solo una canción, sino un agradecimiento público a un país que mantuvo viva la llama de la salsa.