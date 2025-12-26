En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Al menos 14 heridos en Japón en un ataque con arma blanca y espray

Al menos 14 heridos en Japón en un ataque con arma blanca y espray

"Catorce personas han sido trasladadas por los servicios de emergencia", declaró a la AFP Tomoharu Sugiyama, responsable del departamento de bomberos de la ciudad de Mishima, en la región de Shizuoka.

