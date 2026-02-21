Ellos son los hijos de Willie Colón, ícono de la salsa que murió a los 75 años

La muerte de Willie Colón, uno de los grandes íconos de la salsa, no solo deja un vacío en la música latina, sino también en su familia, que durante décadas fue su principal refugio lejos de los escenarios.

El trombonista, compositor y productor construyó junto a su esposa, Julia Craig, un hogar sólido del que nacieron sus cuatro hijos: Willie Jr., Ian, Diego y Alejandro.

A diferencia de su padre, cuya vida transcurrió bajo los reflectores desde muy joven, los hijos del llamado “Malo del Bronx” han optado por mantener un perfil discreto. Lejos de los escenarios y de la atención mediática, han desarrollado sus vidas con un fuerte sentido de privacidad, aunque siempre han estado vinculados emocionalmente al legado del artista.

Willie Colón le declaró su cariño a Colombia EFE

¿Quiénes son los hijos de Willie Colón?

Willie Colón Jr., el mayor de los hermanos, ha mantenido una vida reservada, alejada del protagonismo público que caracterizó la carrera de su padre. Al igual que sus hermanos Ian, Diego y Alejandro, ha sido parte fundamental del núcleo familiar que acompañó al músico durante sus diferentes etapas personales y profesionales.



Aunque no todos siguieron el camino de la música, los cuatro hijos crecieron en un entorno profundamente influenciado por la identidad latina, la cultura neoyorquina y el impacto artístico de su padre. Este contexto contribuyó a formar en ellos un carácter resiliente, marcado por el orgullo de sus raíces y el respeto por el legado musical familiar.

Su papel fue especialmente relevante en 2021, cuando el legendario trombonista sufrió un grave accidente que afectó su salud. En ese momento, sus hijos se unieron para brindar apoyo tanto a su padre como a su madre, consolidando el fuerte vínculo familiar que siempre los caracterizó.



Julia Craig, el pilar silencioso de la familia

La esposa del artista, Julia Craig, fue una figura clave no solo en el ámbito familiar, sino también en el equilibrio personal del músico. Su historia comenzó en la Nueva York de los años 70, en medio del auge de la salsa y el crecimiento de la carrera de Colón.

A lo largo de más de cinco décadas, Craig se convirtió en su confidente, apoyo emocional y sostén durante los momentos más exigentes de su carrera. Mientras Colón se consolidaba como una de las figuras más influyentes del género junto a artistas como Héctor Lavoe y Rubén Blades, Julia eligió mantenerse en un segundo plano, priorizando la estabilidad familiar.

Publicidad

Su discreción y fortaleza fueron fundamentales, especialmente durante los momentos más difíciles, incluyendo los problemas de salud que enfrentó el músico en los últimos años.

Hoy, tras la muerte de Willie Colón a los 75 años, sus hijos y su esposa quedan como los principales guardianes de su legado. Más allá de su impacto en la salsa, el artista deja una historia familiar marcada por la unión, el apoyo mutuo y el orgullo por sus raíces.

Aunque el mundo lo recordará como uno de los arquitectos de la salsa moderna, para su familia fue, ante todo, un padre presente y un hombre profundamente conectado con los suyos.