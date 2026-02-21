En vivo
JEP garantiza continuidad de la representación de 127 víctimas del Caso 01

JEP garantiza continuidad de la representación de 127 víctimas del Caso 01

El Caso 01 investiga la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las FARC-EP.

