Nissan celebra 65 años con libro conmemorativo: Autos y Motos, programa 21 de febrero de 2026

La automotriz surcoreana Kia confirmó su patrocinio al Rio Open 2026 , considerado el torneo de tenis más importante de Sudamérica.

El portal digital en compra y venta de vehículos en Colombia anunció la consolidación de una red de 20 concesionarios certificados en Bogotá, Medellín y Cali.

Nissan lanzó un libro conmemorativo por sus 65 años en Colombia, acompañado de una colección de vehículos a escala, disponible en vitrinas a nivel nacional.

, acompañado de una colección de vehículos a escala, disponible en vitrinas a nivel nacional. DiDi Colombia presentó su balance de 2025: opera en 18 ciudades, sumó más de 2 millones de nuevos usuarios y creció más del 12 % frente a 2024, con servicios como Express, Taxi y Moto.

