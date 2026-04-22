Inician la transformación de variante clave para la movilidad entre Bogotá y la Sabana Centro

A las 7:00 a. m. o antes, la escena se repite sin falta en una variante clave que conecta a Bogotá con la Sabana Centro, filas interminables de carros, buses escolares detenidos y camiones avanzando a paso lento. Conductores que miran el reloj con frustración mientras el trayecto, que debería tomar menos de media hora, se extiende por dos horas aproximadamente.

En horas pico, la variante Cota - Chía se convierte en un cuello de botella que no solo afecta la movilidad, sino también la productividad y la calidad de vida de miles de personas que se desplazan hacia estos municipios.

No obstante, este panorama empieza a tener un giro, la Gobernación de Cundinamarca dio inicio a la intervención de esta variante que cambiará la forma en que se movilizan los conductores por este sector.



Inician la transformación de variante Cota - Chía

Esta vía es estratégica para el tránsito de vehículos particulares y, especialmente, de transporte de carga en esta zona del departamento.

De acuerdo con información de la Gobernación, el proyecto contempla el mejoramiento de 4,7 kilómetros de vía que presentan agrietamientos, desniveles y fallas estructurales, condiciones que venían generando represamientos constantes.



Con una inversión de $22 mil millones, la intervención incluye: “fresado, reposición de la carpeta asfáltica y la reconstrucción del pavimento en cinco tramos críticos. A esto se suman obras complementarias como la construcción de alcantarillas, cunetas, filtros longitudinales y la instalación de nueva señalización vial”, indicó Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.

Variante Cota - Chía. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

La obra fue adjudicada el 30 de diciembre de 2025 y actualmente ya se encuentra en ejecución, con maquinaria y personal desplegados en campo. El plazo estimado para su finalización es de siete meses.

Para mitigar el impacto durante el desarrollo de los trabajos, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICC) implementó un plan de manejo de tráfico que contempla señalización temporal, presencia de controladores viales, pasos alternos a un carril y apoyo con iluminación en la zona, con el objetivo de garantizar la movilidad mientras avanzan las obras.

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El gobernador Rey, destacó que esta intervención busca atender uno de los corredores más usados en la conexión entre Bogotá y la Sabana Centro, por donde circula un alto flujo vehicular y de carga.

Con este proyecto, el departamento busca mejorar la conexión de los corredores logísticos y reducir los tiempos de desplazamiento en uno de los puntos más críticos de la movilidad regional, con la expectativa de que los trayectos dejen de medirse en horas y vuelvan a ser recorridos de minutos.