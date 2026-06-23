SIC alerta por aumento de suplantación de identidad, desde 2020 se han registrado 40.316 denuncias

La suplantación de identidad continúa teniendo terreno en Colombia y ya se consolida como una de las modalidades de fraude que más preocupa a las autoridades. La Superintendencia de Industria y Comercio reveló que desde 2020 ha recibido 40.316 denuncias relacionadas con este delito, una cifra que evidencia el creciente uso indebido de datos personales para adquirir productos, contratar servicios o asumir obligaciones financieras a nombre de terceros.

El delito tiene un impacto especialmente fuerte en el sector de las telecomunicaciones, 8 de cada 10 reportes se concentraron en esta actividad económica. De acuerdo con la SIC, entre 2022 y mayo de 2026 se registraron 13.983 reclamaciones por casos de suplantación, de las cuales 11.365 estuvieron asociadas a operadores de telefonía e internet.

Imagen creada con IA.

Las estadísticas también muestran una tendencia ascendente en las denuncias por fraudes relacionados con servicios de telecomunicaciones. Mientras en 2022 se reportaron 1.158 casos, para 2025 la cifra aumentó a 1.822. En total, durante los últimos cuatro años, la SIC recibió 4.718 denuncias vinculadas con irregularidades en procesos de contratación, facturación y suscripción de servicios.

Frente a este panorama, la entidad puso en marcha la campaña denominada “No entregues la llave de tu identidad”, una estrategia de prevención que busca alertar a los ciudadanos sobre los riesgos de compartir información personal y brindar herramientas para identificar posibles intentos de engaño.



Según el análisis realizado por la Superintendencia, muchas de las personas afectadas descubren el fraude cuando aparecen deudas que nunca adquirieron o reportes negativos en centrales de riesgo.

Además de las pérdidas económicas, las víctimas enfrentan dificultades para acceder a créditos, productos financieros y otros servicios, lo que puede afectar de manera significativa su historial y reputación.

La SIC informó que desde 2023 ha impuesto sanciones por más de 2.390 millones de pesos a operadores de telecomunicaciones que incumplieron los protocolos de validación de identidad de los usuarios.

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La recomendación a los colombianos es a no compartir códigos de verificación, desconfiar de mensajes o llamadas urgentes, evitar abrir enlaces sospechosos y revisar periódicamente el historial crediticio en entidades como Datacrédito y TransUnion.