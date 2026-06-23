SIC alerta por aumento de suplantación de identidad, desde 2020 se han registrado 40.316 denuncias

La suplantación de identidad continúa teniendo terreno en Colombia y ya se consolida como una de las modalidades de fraude que más preocupa a las autoridades. La Superintendencia de Industria y Comercio reveló que desde 2020 ha recibido 40.316 denuncias relacionadas con este delito, una cifra que evidencia el creciente uso indebido de datos personales para adquirir productos, contratar servicios o asumir obligaciones financieras a nombre de terceros.
El delito tiene un impacto especialmente fuerte en el sector de las telecomunicaciones, 8 de cada 10 reportes se concentraron en esta actividad económica. De acuerdo con la SIC, entre 2022 y mayo de 2026 se registraron 13.983 reclamaciones por casos de suplantación, de las cuales 11.365 estuvieron asociadas a operadores de telefonía e internet.
Las estadísticas también muestran una tendencia ascendente en las denuncias por fraudes relacionados con servicios de telecomunicaciones. Mientras en 2022 se reportaron 1.158 casos, para 2025 la cifra aumentó a 1.822. En total, durante los últimos cuatro años, la SIC recibió 4.718 denuncias vinculadas con irregularidades en procesos de contratación, facturación y suscripción de servicios.
Frente a este panorama, la entidad puso en marcha la campaña denominada “No entregues la llave de tu identidad”, una estrategia de prevención que busca alertar a los ciudadanos sobre los riesgos de compartir información personal y brindar herramientas para identificar posibles intentos de engaño.
Según el análisis realizado por la Superintendencia, muchas de las personas afectadas descubren el fraude cuando aparecen deudas que nunca adquirieron o reportes negativos en centrales de riesgo.
Además de las pérdidas económicas, las víctimas enfrentan dificultades para acceder a créditos, productos financieros y otros servicios, lo que puede afectar de manera significativa su historial y reputación.
La SIC informó que desde 2023 ha impuesto sanciones por más de 2.390 millones de pesos a operadores de telecomunicaciones que incumplieron los protocolos de validación de identidad de los usuarios.
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La recomendación a los colombianos es a no compartir códigos de verificación, desconfiar de mensajes o llamadas urgentes, evitar abrir enlaces sospechosos y revisar periódicamente el historial crediticio en entidades como Datacrédito y TransUnion.