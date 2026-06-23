Ladrones están suplantando en internet a restaurantes de Santander para robar a clientes

La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) capítulo Santander lanzó una alerta a la comunidad ante los crecientes casos de suplantación de datos de restaurantes en plataformas de búsqueda digital, una situación que estaría siendo aprovechada por delincuentes para engañar y estafar a los clientes que piden a domicilio.

Según informó el gremio, varios restaurantes del departamento han reportado la alteración de información de contacto, especialmente números telefónicos, en plataformas digitales, lo que ha generado confusión entre los usuarios al momento de realizar pedidos o solicitar información.

"Desde Acodres Santander hacemos una alerta importante a todos nuestros clientes del sector gastronómico. Estamos recibiendo reportes de suplantación de números de teléfono entre establecimientos gastronómicos en buscadores en la web", señaló el gremio a través de un video.

La situación preocupa a los empresarios del sector, ya que los usuarios podrían estar contactando líneas telefónicas ajenas a los establecimientos legítimos y terminar siendo víctimas de engaños o fraudes al realizar pagos o pedidos.



Por esta razón, Acodres Santander recomendó a los consumidores verificar previamente la información de los restaurantes antes de efectuar cualquier compra o transacción. La principal recomendación es consultar los números de contacto, direcciones y canales de atención a través de las redes sociales oficiales y las páginas web de cada establecimiento.

"Invitamos a la comunidad, antes de realizar algún pedido, a verificar los datos correctos en las redes sociales y páginas web oficiales de los establecimientos gastronómicos", indicó Acodres.