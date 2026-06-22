Gremios de Santander piden al Gobierno de Abelardo priorizar vías, salud y educación

Los gremios económicos de Santander celebraron la elección de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia y manifestaron su expectativa frente a una mayor articulación entre el Gobierno nacional y las administraciones regionales para sacar adelante proyectos estratégicos en infraestructura, salud y educación que, según aseguran, permanecen estancados desde hace varios años.

Desde ProSantander, su director ejecutivo, Juan Pablo Remolina, señaló que uno de los principales retos del nuevo gobierno será convertir en realidad las iniciativas que fueron planteadas durante la construcción del actual Plan Nacional de Desarrollo, pero que no lograron materializarse.

“Esperamos que el próximo gobierno implemente los proyectos que ayudamos a construir. Hay buenas intenciones, pero no queremos que queden solamente consignadas en un documento, sino que se hagan realidad”, afirmó Remolina.

El dirigente gremial aseguró que la infraestructura vial debe convertirse en una prioridad para la nueva administración, debido al deterioro de los corredores que conectan a Santander con otras regiones del país.



“Los turistas se quejan constantemente del mal estado de las vías. Santander tiene una deficiencia bastante notable frente a otras regiones. Cuando se entra al departamento hay huecos, daños y tramos en mal estado. Somos la cuarta economía que más le aporta al país, pero ocupamos el puesto 23 en vías en buen estado”, indicó.

Entre las obras que consideran urgentes está la reactivación del proyecto vial Bucaramanga–Pamplona, clave para fortalecer la conexión con Norte de Santander y aprovechar las oportunidades comerciales que podrían surgir con la reconstrucción económica de Venezuela.

“Hoy Pamplona–Cúcuta está en doble calzada y tenemos una gran oportunidad de participar en la reconstrucción de Venezuela. No lo vamos a lograr si no contamos con vías adecuadas. Además, necesitamos recuperar las vigencias futuras que fueron retiradas durante este gobierno para poder avanzar en estas obras estratégicas”, agregó.

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Los gremios esperan que el nuevo mandatario impulse una agenda conjunta con alcaldes y gobernadores que permita destrabar proyectos de infraestructura, mejorar la competitividad regional y fortalecer sectores como el turismo, la salud y la educación en Santander.