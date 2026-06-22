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Asocapitales felicitó y expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella por su elección en las urnas

La Asociación anunció su disposición de construir una agenda conjunta con el nuevo Gobierno para impulsar el desarrollo de los territorios y fortalecer la articulación institucional.

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Abelardo De La Espriella
Foto: Abelardo De La Espriella Facebook
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, felicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, tras su victoria en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026. La organización destacó que el mandatario electo obtuvo más de 12,9 millones de votos y señaló que el resultado refleja la voluntad democrática expresada por millones de colombianos en las urnas.

“La democracia habló en las urnas. Ahora comienza el trabajo conjunto para responder a las expectativas de millones de colombianos y seguir construyendo un país más seguro, competitivo, sostenible e incluyente”, señaló Asocapitales.

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Elecciones en Colombia
Foto: AFP

En su pronunciamiento, Asocapitales aseguró que la elección representa una nueva oportunidad para fortalecer la unidad nacional, la confianza en las instituciones y la articulación entre el Gobierno Nacional y los territorios. Asimismo, reiteró su disposición de trabajar de manera conjunta con la nueva administración para impulsar una agenda en beneficio de los ciudadanos y de las ciudades capitales del país.

La Asociación también reconoció el comportamiento democrático de los colombianos durante la jornada electoral y destacó el trabajo realizado por las autoridades electorales, los organismos de control, la Fuerza Pública, los jurados de votación y los miles de servidores públicos que garantizaron un proceso en paz y con plenas garantías democráticas.

Asocapitales resaltó además el papel fundamental que desempeñaron las ciudades capitales durante las elecciones. Más de 18 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para votar en las 32 capitales del país, cifra que representa cerca del 44 % del censo electoral nacional. Durante la jornada, alcaldes y alcaldesas coordinaron acciones para garantizar el orden público, la movilidad, la logística electoral y la protección de los derechos ciudadanos.

Finalmente, hicieron un llamado a todos los sectores políticos y sociales a respetar los resultados electorales, respaldar las instituciones democráticas y trabajar unidos frente a los grandes desafíos nacionales.

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