Dólar se desploma tras elecciones y cae por debajo de $3.400: no se veía desde antes de pandemia

El mercado cambiario colombiano inició la jornada de este lunes con una fuerte caída del dólar frente al peso, en medio de las reacciones de los inversionistas a los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Abelardo De La Espriella.

Durante los primeros minutos de negociación, la divisa estadounidense rompió a la baja la barrera de los $3.400 y registró niveles que no se observaban desde antes de la pandemia de COVID-19.

¿En cuánto abrió el dólar este lunes?

Según los primeros datos del mercado, el dólar registró una caída cercana a los $65 en su cotización promedio durante los primeros minutos de operaciones.

La tasa promedio se ubicó en $3.394, mientras que el precio mínimo alcanzado durante la jornada fue de $3.385.



Estos niveles no se observaban desde comienzos de 2020, antes de que la pandemia generara fuertes movimientos en los mercados internacionales y en las monedas de América Latina.

Foto: EFE, Freepik.

¿Por qué está bajando el dólar en Colombia?

Cabe recordar que desde la primera vuelta presidencial se venía registrando una reacción positiva de algunos inversionistas frente a los activos colombianos.

Entre la primera y la segunda vuelta electoral se observaron valorizaciones en diferentes indicadores financieros, entre ellos:



El peso colombiano.

Las acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia.

Los títulos de deuda pública.

El indicador de riesgo país.

De acuerdo con Victor Grosso, periodista económico de Mañanas Blu, parte de los inversionistas consideran que el nuevo Gobierno podría mantener una relación más cercana con los mercados, la inversión privada, la disciplina fiscal y la estabilidad regulatoria.

Dinero colombiano, pesos colombianos Foto: Blu Radio

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Bolsa de Valores también mostró señales positivas

La reacción favorable de los mercados ya había comenzado a reflejarse antes de la jornada electoral definitiva.

El viernes pasado, la Bolsa de Valores de Colombia registró una valorización superior al 4 %, impulsada por varias compañías del mercado local.

Uno de los casos más destacados fue el de la acción de Ecopetrol, que avanzó cerca de un 7 % durante esa sesión y superó nuevamente los $3.000 por acción.

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Los inversionistas permanecen atentos a la apertura completa de los mercados de renta variable y deuda pública para medir el alcance de la reacción tras la elección presidencial.