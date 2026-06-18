Exministro Mauricio Cárdenas advierte que caída del dólar sería temporal

La fuerte caída del dólar en Colombia y el fortalecimiento del peso colombiano han abierto un nuevo debate sobre las razones detrás de este comportamiento del mercado. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 A.M, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, afirmó que la explicación principal a este fenómeno no está en factores estructurales de la economía nacional, sino en las expectativas políticas que se han generado alrededor del panorama electoral.

Cárdenas sostuvo que la reacción de los inversionistas responde a la percepción de que el país podría entrar en una nueva etapa económica. “Todo esto es político, todo esto tiene que ver con las elecciones”, afirmó, al señalar que los mercados han incorporado en sus decisiones una visión optimista sobre el rumbo que podría tomar Colombia tras los comicios.

Según el exfuncionario, la apreciación del peso refleja una combinación de confianza y expectativas sobre un eventual cambio en la conducción económica del país. “Es una señal de confianza, de optimismo, yo diría que hasta de euforia”, manifestó. Sin embargo, advirtió que ese entusiasmo podría enfrentarse posteriormente a las realidades fiscales que atraviesa Colombia.

Cárdenas explicó que los problemas de las finanzas públicas no desaparecen con una elección y que el desafío para cualquier administración será demostrar capacidad para corregir los desequilibrios acumulados. En ese sentido, aseguró que “el problema fiscal de Colombia es más serio de lo que la gente piensa” y consideró que el actual comportamiento del dólar difícilmente se mantendrá en el tiempo.



De hecho, fue enfático al afirmar que la tendencia actual podría revertirse una vez pase el ambiente electoral. “Creo que esto no es sostenible, que es más bien un efecto pasajero”, señaló, al advertir que posteriormente el mercado podría volver a valorar los riesgos estructurales de la economía colombiana.

Aunque reconoció que existen factores internacionales que han debilitado al dólar frente a diversas monedas, entre ellos señales de desaceleración en Estados Unidos y movimientos en el mercado petrolero, insistió en que el caso colombiano tiene un componente adicional. “Lo específico a Colombia no es nada distinto que las elecciones”, indicó.

El exministro también destacó que la confianza de los inversionistas no solo se ha reflejado en la tasa de cambio. Según explicó, los títulos de deuda pública y la bolsa de valores han mostrado valorizaciones importantes en las últimas semanas. Para Cárdenas, esto constituye un “voto de confianza” anticipado por parte de los mercados, que esperan decisiones orientadas a fortalecer la disciplina fiscal.

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En esa línea, sostuvo que los inversionistas estarán atentos a las primeras medidas que adopte el próximo gobierno. “Todo el mundo va a estar observando”, afirmó. A su juicio, si no se presentan anuncios concretos sobre el manejo de las finanzas públicas, el optimismo actual podría desaparecer rápidamente. “Si el gobierno no hace los anuncios correctos, vuelve y sube el dólar, vuelve y sube la tasa”, agregó.

Otro de los puntos abordados fue la propuesta de refinanciación de la deuda pública planteada por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Cárdenas interpretó que la idea apunta a reemplazar obligaciones adquiridas a tasas elevadas por financiamiento más barato proveniente de organismos internacionales o de entidades financieras con mejores condiciones.

No obstante, explicó que el acceso a recursos en condiciones favorables dependerá de la credibilidad fiscal que logre recuperar Colombia. Recordó que el país perdió beneficios importantes ante organismos multilaterales y consideró que cualquier intento de restablecer esas líneas de crédito requerirá compromisos concretos en materia de ajuste presupuestal y cumplimiento de reglas fiscales.

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Las declaraciones de Cárdenas se producen en un momento de especial atención sobre los mercados financieros colombianos. La evolución del dólar, el comportamiento de la deuda pública y las expectativas sobre la próxima administración se han convertido en variables clave para inversionistas, analistas y sectores productivos, que siguen de cerca las señales económicas y políticas que marcarán el rumbo del país en los próximos meses.