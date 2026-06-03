Más de $500 millones diarios en regalías se estarían perdiendo por bloqueos en Meta: Petroleros

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) advirtió que las restricciones en este corredor estratégico han provocado pérdidas superiores a los $500 millones diarios en regalías, recursos fundamentales para financiar obras y programas sociales en las regiones productoras.

De acuerdo con el gremio, las afectaciones ya se reflejan en la producción petrolera. Entre el 24 y el 27 de mayo se registró una reducción cercana a los 8.000 barriles de petróleo diarios debido a las dificultades para transportar insumos y garantizar la continuidad de las operaciones en los campos de la zona. Esta disminución impacta directamente los ingresos que reciben los municipios, los departamentos y la Nación por concepto de regalías.

La situación preocupa porque los recursos que dejan de percibir son utilizados para financiar proyectos de infraestructura, educación, salud y desarrollo regional. Además, la ACP asegura que las restricciones no solo afectan a las empresas petroleras, sino también a trabajadores, comerciantes, comunidades y pequeños negocios que dependen del movimiento económico generado por este importante corredor vial entre Meta y Vichada.

Cabe recordar que los bloqueos son liderados por un grupo de transportadores de material pétreo que exigen ajustes en las tarifas de transporte.



“Frente a esta situación, es importante precisar que las empresas operadoras del sector no están facultadas para definir, coordinar o acordar tarifas de mercado, dado que ello constituiría una práctica restrictiva de la libre competencia sancionada por la legislación colombiana”, señalan en el comunicado.

El gremio aseguró que desde el inicio de las manifestaciones, las empresas del sector han participado en diferentes espacios de diálogo junto con los transportadores, la administración municipal y las empresas contratistas para buscar soluciones. Según la ACP, entre el 12 y el 25 de mayo se realizaron varias reuniones de concertación; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado levantar completamente las restricciones en la vía.

Frente a este panorama, el gremio hizo un llamado a las autoridades y a todos los actores involucrados para avanzar en acuerdos que permitan restablecer la movilidad y proteger la actividad económica de la región, por medio del camino del diálogo.

