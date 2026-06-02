Tras pérdidas por $3 billones, camioneros celebran fin de aranceles de Ecuador pero piden garantías

El sector transportador colombiano recibió con optimismo la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de retirar desde el pasado 1 de junio los aranceles que habían sido impuestos en medio de la reciente disputa comercial entre ambos países.

Desde la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, su presidente, Anderson Quiceno, calificó la medida como un paso importante para recuperar la competitividad, reducir los sobrecostos logísticos y avanzar hacia la reactivación del comercio binacional.

Según el dirigente gremial, la eliminación de estas cargas permitirá que los recursos que antes se destinaban al pago de aranceles se traduzcan en mejores condiciones para el transporte de mercancías, mayores oportunidades de trabajo para los camioneros y un incremento en el flujo comercial entre Colombia y Ecuador.

Sin embargo, Quiceno advirtió que la situación aún está lejos de resolverse por completo y señaló que el sector sigue esperando medidas similares por parte del Gobierno colombiano para normalizar el intercambio comercial en la frontera.



Frontera de Colombia con Ecuador. Foto: suministrada

Las consecuencias de la guerra arancelaria han sido significativas. De acuerdo con cifras entregadas por ATC, las pérdidas para el sector transportador colombiano ya rondan los 3 billones de pesos. El impacto no solo ha afectado a los conductores de carga, sino también a toda la cadena económica que depende de esta actividad, incluyendo estaciones de servicio, talleres mecánicos, lavaderos, hoteles, restaurantes y otros servicios asociados al transporte de mercancías.

Aunque en los últimos días se ha observado una mayor salida de productos colombianos hacia Ecuador, el gremio asegura que el ingreso de mercancías ecuatorianas hacia Colombia continúa siendo limitado. Además, denunció restricciones en el paso de vehículos de carga en ambos sentidos de la frontera, situación que sigue afectando la normalidad del comercio regional.

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Desde ATC hicieron un llamado a los gobiernos de Colombia y Ecuador para garantizar un flujo libre y eficiente de mercancías y vehículos, al considerar que el cierre o las restricciones fronterizas terminan afectando no solo a los transportadores, sino también al desarrollo económico de ambos países y de otras naciones conectadas por el corredor de la vía Panamericana.

Para el sector, la decisión adoptada por Ecuador representa una señal positiva y una oportunidad para comenzar a superar una crisis que ha golpeado con fuerza al transporte de carga y al comercio binacional durante los últimos meses. A lo que se suma Acoplásticos que calificó como una decisión positiva mencionando que brinda un nuevo impulso a las exportaciones nacionales.

"Es una muy buena noticia para las cadenas productivas del plástico, ya que representa nuevamente la posibilidad de exportar hacia Ecuador alrededor de US$150 millones anuales en productos como polipropileno, PVC, empaques, tapas, artículos para el hogar y materiales para la construcción", señaló Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos.

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El gremio destacó que Ecuador es uno de los mercados más importantes para la industria manufacturera colombiana. Además de los US$150 millones en exportaciones del sector plástico, se suman cerca de US$20 millones anuales en ventas de pinturas.

Acoplásticos expresó que tiene gran expectativa de que la decisión fortalezca la cooperación bilateral y garantice el respeto de los acuerdos comerciales vigentes en el marco de la Comunidad Andina.