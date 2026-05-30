Gobierno rechaza declaraciones de presidente Daniel Noboa y también levantará aranceles a Ecuador

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de un comunicado, se refirió al anuncio del Gobierno de Ecuador de anular, a partir del 1.° de junio de 2026, las medidas arancelarias que ese Estado impuso al comercio bilateral con Colombia y señaló que esa decisión debe entenderse como el resultado de las órdenes urgentes de eliminación de esos aranceles y otras medidas de restricción al comercio impuestas a Ecuador por la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Esto, luego de que el mandatario ecuatoriano, en una conversación con el candidato Abelardo De La Espriella transmitida por streaming, señalara que levantará los aranceles a los productos colombianos a partir del 1 de junio. Un anuncio que se conoce semanas después de que la CAN exigiera a Ecuador y Colombia eliminar los aranceles recíprocos impuestos en medio de la disputa comercial entre ambos países.

Desde el Gobierno colombiano señalan que atribuir una decisión de esta magnitud a dinámicas o coyunturas electorales puede generar interpretaciones que afectan la confianza de los sectores productivos y el adecuado desarrollo de las relaciones entre ambos Estados.

Abelardo de la Espriella y Daniel Noboa. Foto: EFE.

“Atribuir una decisión de esta naturaleza, que responde a compromisos internacionales previamente asumidos, a dinámicas o coyunturas de carácter electoral, desdibuja su fundamento jurídico e institucional y puede generar interpretaciones que afectan la confianza de los sectores productivos y el adecuado desarrollo de las relaciones entre los dos Estados”, dice la Cancillería.

Según el Ministerio, la medida arancelaria por parte de Ecuador resulta contraria al ordenamiento jurídico andino, situación que afecta el normal desarrollo del comercio intracomunitario, por lo que la decisión adoptada por Ecuador se produce en un contexto en el que distintos organismos internacionales “formularon observaciones al Gobierno ecuatoriano sobre los riesgos económicos asociados a la permanencia de medidas restrictivas al comercio”, lo que desencadenó la expedición de resoluciones por parte de la CAN.

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Pese a que desde la Cancillería celebran esta decisión, que constituye un paso importante para el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países, también expresaron su preocupación frente a las declaraciones públicas del presidente Daniel Noboa, que consideran podrían estar vinculando estas medidas a dinámicas o coyunturas de carácter político-electoral, y manifestaron su rechazo.

"El Gobierno de Colombia manifiesta su preocupación frente a declaraciones públicas que podrían conducir a interpretaciones según las cuales decisiones de naturaleza económica, comercial o fronteriza, con impactos directos sobre trabajadores, productores, empresarios y comunidades de ambos lados de la frontera, estarían siendo vinculadas a dinámicas o coyunturas de carácter político-electoral. La eventual utilización de medidas con impactos económicos y sociales significativos en el marco de campañas o debates electorales puede generar incertidumbre, afectar la confianza entre los agentes económicos y desdibujar el carácter técnico e institucional que debe orientar este tipo de decisiones”, agrega la Cancillería en el comunicado.

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"Esta intromisión de un mandatario extranjero en el devenir democrático de otro Estado constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado al sistema democrático. En consecuencia, Colombia reafirma que los asuntos comerciales y de integración deben permanecer al margen de consideraciones político-electorales y gestionarse con estricto respeto por la soberanía de los Estados, el principio de no injerencia y el cumplimiento de los compromisos internacionales”, dice el Ministerio.

Finalmente, el Gobierno de Colombia reiteró que, en coherencia con la anunciada normalización de las condiciones comerciales y con el propósito de restablecer plenamente la simetría en las relaciones económicas bilaterales, procederá igualmente a levantar las medidas arancelarias adoptadas por el país tras las restricciones implementadas por Ecuador meses atrás.