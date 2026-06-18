Mindefensa: más de 408.000 uniformados custodiarán segunda vuelta de elecciones en Colombia

A tres días de las elecciones del próximo 21 de junio, el Gobierno revisó en Bogotá el plan de seguridad que será implementado en todo el país para garantizar el desarrollo de la jornada democrática. La evaluación se realizó durante un Consejo de Seguridad en Ciudad Bolívar, con la participación del ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el alcalde Carlos Fernando Galán; y la cúpula militar y de policía.

Las autoridades confirmaron que más de 408.000 integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía estarán desplegados en todo el país. Además, ya se encuentran activos el Puesto de Mando Unificado (PMU) Electoral y el PMU Cibernético, desde donde se hará seguimiento en tiempo real a cualquier situación que pueda afectar las votaciones.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, informó que más de 120.000 policías participarán en el operativo, de los cuales 21.000 estarán en Bogotá. Asimismo, explicó que se priorizaron municipios según los niveles de riesgo y las alertas identificadas para distribuir de manera estratégica las capacidades de la fuerza pública.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez y Carlos Fernndo Galán. Foto: Suministrada

“Todas las capacidades del Estado están alineadas para garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto con tranquilidad, seguridad y confianza”, aseguró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al destacar la articulación entre el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales y los organismos de seguridad.



Por su parte, el general Rincón señaló que “lo que pasa alrededor de Bogotá impacta a la ciudad, y es importante que todos trabajemos de forma articulada en pro de la seguridad y la democracia de nuestro país. El objetivo es brindar tranquilidad a todos los colombianos”. Las autoridades hicieron además un llamado a la ciudadanía para que participe en la jornada con respeto, tolerancia y responsabilidad.