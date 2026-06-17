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Mindefensa: el presidente nunca dará una orden que vaya contra la constitución a la Fuerza Pública

El ministro Pedro Sánchez aseguró que el Gobierno ha dado instrucciones para garantizar una jornada electoral segura y advirtió sobre el riesgo de la desinformación y los mensajes que promueven escenarios de violencia si gana uno u otro sector político.

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Ministro de Defensa Pedro Sánchez.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 17 de jun, 2026

A pocos días de las elecciones, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, envió un mensaje directo a la Fuerza Pública al asegurar que ninguna orden contraria a la Constitución y la ley será impartida por el presidente Gustavo Petro, en medio del debate político que se ha generado alrededor de la seguridad y las garantías electorales.

El jefe de la cartera de Defensa afirmó que las instrucciones impartidas por el Gobierno están orientadas exclusivamente a garantizar que los comicios se desarrollen de manera libre, transparente y segura, así como a respetar los resultados que arrojen las urnas.

“El presidente nunca dará una orden que vaya en contra de la Constitución y la ley a la Fuerza Pública. Lo que ha hecho es desplegar capacidades y dar instrucciones claras para que las elecciones sean seguras, transparentes y se respeten los resultados”, dijo el ministro.

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Mindefensa, Pedro Sánchez
Foto: MinDefensa

Sánchez señaló que el Ejecutivo desplegará ministros, viceministros y capacidades institucionales en diferentes regiones del país para monitorear la situación de orden público antes, durante y después de la jornada electoral. Además, confirmó la activación anticipada de un Puesto de Mando Unificado (PMU) de seguridad con el fin de responder a cualquier eventualidad.

El ministro también expresó preocupación por los mensajes que circulan en redes sociales y otros espacios digitales, donde sectores políticos y usuarios han advertido sobre supuestos escenarios de caos, incendios, disturbios o estallidos sociales en caso de que gane determinado candidato.

Según explicó, los organismos de inteligencia han venido analizando alertas relacionadas con discursos de odio, mensajes de confrontación y contenidos que podrían incentivar reacciones violentas de grupos radicalizados tras conocerse los resultados electorales.

Para Sánchez, uno de los principales riesgos actuales es la desinformación, debido a la velocidad con la que se difunden versiones falsas o mensajes alarmistas que terminan generando temor e incertidumbre entre la ciudadanía.

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En ese sentido, insistió en que las autoridades están preparadas para prevenir y controlar cualquier alteración del orden público, pero pidió a los colombianos informarse por canales oficiales y evitar replicar contenidos que promuevan el miedo o la confrontación.

“El enfoque es claro: hay riesgos, pero también existe una capacidad del Estado para mitigarlos y controlarlos”, sostuvo el ministro, quien reiteró que la prioridad de las autoridades es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin presiones, amenazas o hechos de violencia.

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