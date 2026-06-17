Ojalá tengamos la madurez de aceptar el resultado con serenidad: Padre De Roux por elecciones

El padre Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, publicó una carta en la que se refiere a las elecciones del próximo domingo, asegurando que respeta las opiniones tanto de los seguidores de Iván Cepeda y de Abelardo de la Espriella.

“Tengo amigos y amigas que votarán por Iván Cepeda o por Abelardo de la Espriella. Conozco las razones de cada uno de ellos y las respeto. Soy consciente de que elegimos desde nuestra libertad, influenciada por nuestra historia: la familia, la cultura y las búsquedas intelectuales. Y también por los intereses, los temores y las esperanzas”, dijo De Roux.

En el mismo sentido aseguró que acepta como presidente a la persona que sea elegida este domingo, pero también se refirió al ambiente que vio en esta campaña presidencial.

“En los Defensores de la Patria, en el Pacto Histórico y en los que defienden el voto en blanco hay personas que buscan sinceramente lo mejor para Colombia y no son enemigos. No obstante, la agresividad de las campañas a la presidencia demostró que aún estamos lejos de construir un proyecto común”, dice De Roux.



En el mismo sentido hizo un llamado para que se acepten los resultados de la jornada electoral del domingo.

“El próximo domingo elegiremos presidente. Pero al día siguiente seguiremos siendo un solo pueblo que comparte la misma historia, los mismos dolores y las mismas esperanzas. Ojalá tengamos la madurez de aceptar el resultado con serenidad y de escuchar a quienes piensan distinto. A partir de ese día tenemos el desafío de trabajar juntos por una nación que nos merecemos y de la que todas y todos somos responsables”, agregó el expresidente de la Comisión de la Verdad.