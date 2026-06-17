En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Temblor
Beto Coral
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Más de 1.200 policías custodiarán a hinchas en Barranquilla durante el partido de Colombia

Más de 1.200 policías custodiarán a hinchas en Barranquilla durante el partido de Colombia

En esta ciudad se alistan tres fan zone para disfrutar en pantalla gigante el debut de la Tricolor.

Seguridad partido
Las autoridades hacen vigilancia y guían a la ciudadanía para la prevención del delito.
Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de jun, 2026

En Barranquilla está listo el dispositivo de seguridad para proteger a la hinchada que verá el debut de la Selección Colombia en el Mundial en espacios abiertos o comerciales. Solo en la capital del Atlántico habrá tres fan zones: en el Gran Malecón del Río, en el estadio Romelio Martínez y en la Plaza de la Paz.

Vea también:

Aficionados siguen a la Selección Colombia en el Mundial
Antioquia

Así podrá ver a la Selección Colombia en Medellín: 21 pantallas gigantes y una fanzone

El general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana, informó que en estos espacios y en las calles habrá presencia de uniformados para acompañar a la afición.

"Son 1.200 uniformados los que estarán ubicados estratégicamente en establecimientos comerciales, centros de entretenimiento, zonas gastronómicas, espacios públicos y demás puntos donde se prevé una alta concentración de aficionados para observar el compromiso deportivo", indicó el oficial.

Aficionados siguen a la Selección Colombia en el Mundial
Aficionados siguen a la Selección Colombia en el Mundial
Suministrada

"Esta presencia institucional busca prevenir alteraciones a la convivencia y atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de los ciudadanos", agregó.

Las autoridades recomendaron evitar el exceso en el consumo de bebidas embriagantes, respetar las normas de convivencia ciudadana y reportar cualquier situación sospechosa o hecho que pueda afectar la seguridad a través de la línea de emergencia 123.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Selección Colombia

Copa Mundial de la FIFA

Barranquilla

Publicidad

Publicidad

Publicidad