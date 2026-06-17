Más de 1.200 policías custodiarán a hinchas en Barranquilla durante el partido de Colombia

En Barranquilla está listo el dispositivo de seguridad para proteger a la hinchada que verá el debut de la Selección Colombia en el Mundial en espacios abiertos o comerciales. Solo en la capital del Atlántico habrá tres fan zones: en el Gran Malecón del Río, en el estadio Romelio Martínez y en la Plaza de la Paz.

El general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana, informó que en estos espacios y en las calles habrá presencia de uniformados para acompañar a la afición.

"Son 1.200 uniformados los que estarán ubicados estratégicamente en establecimientos comerciales, centros de entretenimiento, zonas gastronómicas, espacios públicos y demás puntos donde se prevé una alta concentración de aficionados para observar el compromiso deportivo", indicó el oficial.

Aficionados siguen a la Selección Colombia en el Mundial Suministrada

"Esta presencia institucional busca prevenir alteraciones a la convivencia y atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de los ciudadanos", agregó.



Las autoridades recomendaron evitar el exceso en el consumo de bebidas embriagantes, respetar las normas de convivencia ciudadana y reportar cualquier situación sospechosa o hecho que pueda afectar la seguridad a través de la línea de emergencia 123.