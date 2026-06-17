Así podrá ver a la Selección Colombia en Medellín: 21 pantallas gigantes y una fanzone

La Selección Colombia disputa la Copa del Mundo y Medellín fue elegida como una de las sedes oficiales de 'La Casa de la Sele' y por ello el Coliseo Iván de Bedout estará habilitado para ver los partidos de la 'tricolor'.

Las estimaciones que se tienen en la ciudad es que durante los partidos de Colombia contra Uzbekistán y Congo se acerquen a la fanzone cerca de 8.000 personas, mientras que para el compromiso contra Portugal se esperan más de 12.000 asistentes a la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que toda la logística está lista en la capital de Antioquia para que en los tres partidos de Colombia en la fase de grupos puedan asistir cerca de 25.000 asistentes solamente al fanzone.

"En el Coliseo Iván de Bedout vamos a transmitir todos los partidos de la primera fase y, por supuesto, los que vengan después. Vamos a soñar juntos, a vivir este Mundial en familia, entre amigos, con alegría, con cultura del fútbol y con esa pasión que solo tiene nuestra gente", aseguró el mandatario.



Foto: Selección Colombia @FCFSeleccionCol

Según dieron a conocer las autoridades, los fanzone abrirán cuatro horas antes de cada partido y se extenderá dos horas después del pitazo final. Hay que recordar que los dos primeros partidos serán a las 9:00 p. m., mientras que el tercer juego contra Portugal será a las 6:30 p. m.

Además de estos espacios, la Alcaldía de Medellín invitó a la ciudadanía a disfrutar de forma gratuita de las pantallas gigantes que estarán habilitadas en las 16 comunas y los 5 corregimientos cuando se jueguen los partidos de la Selección Colombia.

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Las pantallas estarán habilitadas en: Estación Metrocable de Santo Domingo, Cancha La Frontera, Cancha Parque Gaitán, Parque del Calvario, Parque Juanes de la Paz, Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, Cancha Polideportiva de Córdoba, Parque Villa Hermosa o la Cancha Alejandro Echavarría.

También habrá lugares para ver los partidos de la Selección Colombia en el Parque Boston, Parque La Floresta, Cancha Antonio Nariño, Estación Metro El Poblado, Cancha Campo Amor y Cancha Belén Rincón, esto respecto a las comunas de la capital de Antioquia.

Por su parte, en los corregimientos las pantallas estarán en la Institución Educativa Héctor Montoya de San Sebastián de Palmitas, Cancha La Loma de San Cristóbal, Casa de Gobierno de Altavista, Parque de San Antonio de Prado y Casa de Gobierno de Santa Elena.