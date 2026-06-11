Cali tendrá pantallas gigantes para ver partidos de la Selección Colombia en el Mundial

Cali se sumó a la fiebre mundialista y por esa razón, se han dispuesto varios escenarios de la ciudad para que los caleños puedan disfrutar principalmente de los partidos de la selección Colombia, así como el resto del mundial de manera gratuita.

Los puntos son denominados 'Fan Zones', los cuales contarán con pantallas gigantes que transmitirán los partidos para toda la familia, además también se contará con una 'tribuna salsera' que busca mezclar la pasión por el fútbol con la identidad de la ciudad.

"El Fan Zone principal será en el Parque de la Retreta, para todos los partidos de la Selección Colombia y el 27 de junio también tendremos Fan Zone en el barrio Obrero y en el Bulevar de Oriente, adicional a esto, vamos a tener la 'tribuna salsera' que va a estar durante todo el mundial en el Parque de las Piedras al lado del CAM y el Boulevard del Río", señaló el alcalde Alejandro Eder.

Se espera que el mundial genere un importante aumento en la economía caleña, principalmente en los sectores de bares y restaurantes, teniendo en cuenta que son puntos de encuentro donde decenas de aficionados llegan a ver los partidos.



"Estamos hablando de 20 mil empleos aproximadamente que la época del mundial va a generar en Cali temporalmente. Recordemos que la ciudad tiene aproximadamente unos 4.700 restaurantes formales y que el incremento del consumo será alrededor del 10% del 15%, que beneficia toda esta actividad en unas 60.000 familias y en generar a la ciudad", explicó Mabel Lara, Secretaria Privada y de Proyectos Especiales de la alcaldía de Cali.

Las fechas de los Fan Zone están definidas principalmente por la fase de grupos, una vez el Mundial vaya avanzando se conocerán nuevos espacios para que los caleños puedan disfrutar del evento deportivo más importante del año.