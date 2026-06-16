Capturan a cuatro presuntos autores de triple homicidio en Barranquilla: estos son los detalles

Un gran operativo de allanamiento en el sector conocido como “La 88”, del barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla, facilitó la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda Los Pepes, tras ser señalados como los principales sospechosos de una matanza múltiple ocurrida el pasado 12 de noviembre de 2025, en la que tres personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas mientras se encontraban en una cancha deportiva del barrio Villa Cordialidad.

El general Miguel Andrés Camelo Sanchez, comandante Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó a través de un comunicado que para este resultado se necesitaron siete meses de labores investigativas.

“Se logró establecer que estos presuntos delincuentes serían además, dinamizadores de conductas delictivas relacionadas con homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y cobros extorsivos en diferentes sectores de la ciudad. Los cuatro capturados registran en conjunto 46 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, amenazas, estafa, fuga de presos, uso de documento falso, receptación y lesiones personales”, se puede leer en el mismo.

“Este importante resultado operacional representa una afectación significativa a las estructuras criminales generadoras de violencia en Barranquilla y su área metropolitana, ratificando el compromiso institucional en la lucha frontal contra el homicidio y los delitos conexos”, agrega.



El comandante Miguel Camelo Sánchez sumó que este resultado es producto del trabajo articulado entre las capacidades de inteligencia, investigación criminal y operatividad policial, orientadas a identificar, capturar y judicializar a los responsables de hechos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos. Asimismo, reiteró que la institución continuará desarrollando acciones contundentes para desarticular las estructuras criminales y fortalecer la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana.

Uno de ellos, precisamente, es conocido como alias 'Gabo', cabecilla de zona de 'Los Pepes', con injerencia delictiva en todo el Suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con la Policía, el triple domicilio de aquellos tiempos fue perpetrado debido a la confrontación y disputa por el control territorial de las rentas criminales entre los grupos delincuenciales organizados 'Los Costeños' y 'Los Pepes'. Allí las víctimas fueron identificadas como Heider Manuel Padilla Guerra, de 37 años; Deivis Rafael Cantillo Pastor, de 25, y Roxana Chiquinquirá Puertas Ríos, de 27.

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Los sicarios fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicializacion por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Más seguridad

66 personas fueron capturadas por diferentes delitos durante este puente festivo en el área Metropolitana de Barranquilla, en lo que fue una ofensiva de la Policía para garantizar la seguridad mayormente en las celebraciones relacionadas con el día del Padre y los partidos mundialistas que fueron transmitidos en la ciudad. Por eso, 63 de ellas fueron detenidas en flagrancia y otras tres mediante orden judicial.

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Asimismo, fueron incautadas 14 armas de fuego y 288 armas blancas, con los que se pudieron registrar hechos de violencia en esta jurisdicción. Además, los uniformados lograron la recuperación de dos vehículos que habrían sido hurtados.

Informaron las autoridades que el Centro Automático de Despacho (CAD) recibió durante el fin de semana un total de 11.315 llamadas ciudadanas. De estas, 828 estuvieron relacionadas con riñas y 558 con alteraciones a la tranquilidad pública.

Finalmente, por las celebraciones del día del padre se realizaron 11 desmontes de pick-up en diferentes sectores del área metropolitana. 227 personas fueron trasladadas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ), mientras que 743 comparendos fueron impuestos por comportamientos contrarios a la convivencia.