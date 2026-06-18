Procuraduría reporta 181 investigaciones por participación en política a tres días de elecciones

A tres días de la segunda vuelta presidencial, el procurador general, Gregorio Eljach, informó que el Ministerio Público adelanta 181 investigaciones por presunta participación indebida en política de servidores públicos, de las cuales 13 han derivado en la suspensión provisional de funcionarios mientras avanzan los respectivos procesos disciplinarios. Además, reveló que en las últimas horas fueron radicadas diez nuevas denuncias y quejas relacionadas con este tipo de conductas.

Sin nombrar directamente al funcionario, resaltó el caso del exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo, suspendido y quien posteriormente renunció, explicando que la Procuraduría continúa revisando novedades del proceso. En ese sentido señaló “el funcionario queda relevado de las funciones, pero no de la condición de servidor. Sigue siendo sujeto disciplinable hasta que deje el cargo. Entonces, hay un tiempo entre la suspensión que se hace efectiva y la aceptación de la renuncia, que es cuando ya no hay funcionario público. En ese pedacito pueden haber sucedido cositas”, al referirse al trámite que se sigue en estos casos.

Procuraduría General de la Nación Procuraduría General de la Nación

Frente a las denuncias por una eventual participación en política del presidente Gustavo Petro, Eljach indicó que la Procuraduría continúa cumpliendo la orden impartida por el Consejo de Estado de vigilar y reportar cualquier información relevante. Al respecto afirmó “Venimos aplicando esa orden en el sentido de que cada que llega información fehaciente, creíble, seria, se le reporta de inmediato al Consejo de Estado, Sección Quinta, para que ellos allá hagan lo que les corresponde por competencia. Nosotros nos encargaron estar vigilante y lo venimos haciendo”.

En materia electoral, el procurador manifestó que, hasta el momento, no existen reportes de las autoridades sobre riesgos que puedan afectar la jornada de votación del próximo domingo. Según explicó, el material electoral ya se encuentra en distribución y el proceso en el exterior avanza con normalidad. “El material electoral ya esté llegando, la garantía de que en el exterior se comenzó desde el lunes la votación y va a culminar también exitosamente. No hay información de sucesos que empañen el proceso, y todos coincidimos en la necesidad de que no vaya a suceder nada desagradable y que el resultado que arrojen las urnas sea respetado por todos”, concluyó el jefe del Ministerio Público.

