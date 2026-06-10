Alcaldía de Santa Marta rechaza señalamientos por caso de presunta participación en política

La Alcaldía de Santa Marta respondió a la denuncia presentada por la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, en la que se solicita investigar al alcalde Carlos Pinedo Cuello y a otros funcionarios por presuntas irregularidades electorales, entre ellas participación indebida en política, constreñimiento al sufragante y posible utilización de recursos públicos con fines electorales.

La denuncia se basa en información que, según la Superintendencia, evidenciaría una presunta estructura organizada para promover actividades político-electorales mediante la participación de funcionarios, contratistas y personal vinculado a distintas dependencias del Distrito. Entre las pruebas entregadas a las autoridades figuran documentos, cronogramas de actividades, conversaciones de WhatsApp y registros relacionados con una plataforma utilizada para recopilar información de potenciales votantes.

De acuerdo con la información remitida a la Fiscalía, algunas personas habrían sido presionadas para participar en jornadas de volanteo, recorridos barriales, caravanas, plantones y actividades de registro electoral. Además, se investiga si la continuidad de contratos, renovaciones o pagos pendientes habría estado condicionada a la participación en dichas actividades, hechos que, de comprobarse, podrían constituir una vulneración de las garantías democráticas.

Santa Marta Foto: AFP

Frente a estos señalamientos, la Alcaldía Distrital emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica cualquier vínculo con conductas irregulares. “Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento que pretenda vincular a esta administración con participación indebida en política o constreñimiento electoral”, indicó la administración distrital.



El gobierno local también aseguró que la gestión del alcalde Carlos Pinedo Cuello se ha desarrollado dentro del marco constitucional y legal, y manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones. “Nos ponemos a disposición de los entes de control para que cualquier hecho sea verificado con rigor, objetividad y pleno respeto al debido proceso”, señaló la Alcaldía.

En su pronunciamiento, la administración cuestionó el origen de las denuncias, afirmando que no permitirá que la ciudad sea utilizada en medio de disputas políticas. “No aceptamos que Santa Marta sea utilizada como escenario de disputas políticas ni como pretexto para levantar cortinas de humo”, expresó el comunicado, que además calificó como inaceptable que funcionarios del Gobierno Nacional, con presuntos intereses políticos, realicen señalamientos sin sustento.

La Alcaldía informó además que presentó quejas ante la Procuraduría, la Fiscalía, la Misión de Observación Electoral y la Comisión de Seguimiento Electoral por la posible injerencia de funcionarios del Gobierno Nacional en campañas políticas. Mientras tanto, la Superintendencia de la Economía Solidaria reiteró que corresponde a las autoridades competentes verificar la autenticidad de las pruebas, establecer responsabilidades individuales y garantizar el debido proceso dentro de las investigaciones.