Santa Marta bajo alerta climática: se prevé mar de leva y polvo del Sahara

Santa Marta y el Magdalena enfrentan varios fenómenos climáticos simultáneos que mantienen en alerta a las autoridades marítimas y meteorológicas en el Caribe colombiano.

A la intensa ola de calor que atraviesa la región, ahora se suma el riesgo de tormentas eléctricas, mar de leva y la llegada de una nube de polvo proveniente del desierto del Sahara.

La Dirección General Marítima, Dimar, emitió una advertencia preventiva por el deterioro de las condiciones marítimas y atmosféricas que impactarán a Santa Marta y otros sectores costeros hasta el próximo 30 de mayo.

Según la autoridad marítima, el fenómeno está siendo generado por la interacción entre una onda tropical y sistemas de presión atmosférica que están alterando el comportamiento del mar y los vientos en el Caribe.



Para Magdalena, Atlántico y Bolívar se pronostican ráfagas de viento entre 41 y 44 kilómetros por hora, además de olas que podrían alcanzar hasta cuatro metros de altura.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones a pescadores, operadores turísticos, embarcaciones menores y bañistas ante el riesgo de emergencias marítimas.

Pero además, el Ideam confirmó que entre miércoles y jueves podría ingresar al norte del Caribe colombiano una masa de partículas suspendidas conocida como Polvo del Sahara. El fenómeno también tendría influencia sobre La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y el archipiélago de San Andrés.

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De acuerdo con el Ideam, la nube de polvo actualmente se encuentra al norte de Venezuela y avanza impulsada por corrientes atmosféricas asociadas a la Onda Tropical número 5.

Aunque por ahora no se prevén impactos significativos sobre las lluvias o las temperaturas, las autoridades mantienen monitoreo permanente ante posibles afectaciones en la calidad del aire.

Las alertas llegan en momentos en que Santa Marta enfrenta jornadas de intenso calor, con temperaturas cercanas a los 36 grados centígrados y sensaciones térmicas aún más elevadas.