Valledupar alcanza los 39° por ola de calor: colegios dan recomendaciones especiales para clases

No hay escampadero para las altas temperaturas de Valledupar, donde el termómetro registró este miércoles 27 de mayo 39.4° celcius, lo que estuvo acompañado por una sensación térmica que alcanzó los 44°.

El panorama, según confiesa el profesor Jorge Rivero, es uno nunca antes vivido en el departamento del Cesar, donde incluso se han presentado desmayos en algunos estudiantes, pues muchas jornadas académicas han estado acompañadas por suspensiones en el servicio de energía, lo que vuelve aún más compleja la situación en los colegios.

Ante esto, desde el sindicato de docentes del Cesar fueron enviados oficios a las autoridades solicitando un plan de mitigación que incluyera flexibilidad horaria, especialmente entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, consideradas las horas de mayor intensidad térmica.

En consecuencia, en las últimas horas fueron expedidas unas medidas por partes de las Secretarias de Salud, por las que Rivero, quien también es presidente del sindicato, aseguró que estas no fueron exactamente las que esperaban.



“Dieron flexibilidad y autonomía a los rectores para que no haya clases de educación física en las horas de mayor intensidad y se desarrollen otro tipo de actividades alternativas”, indicó.

Es decir, las secretarías otorgaron autonomía a los rectores para implementar estrategias dentro de las instituciones educativas, entre ellas evitar las clases de educación física al mediodía y reemplazar las actividades físicas por otras dinámicas pedagógicas que no impliquen alta exposición al sol.

“Hay que hidratar a nuestros niños y para ello las secretarías, junto con los rectores, deben adaptar los abastecimientos de agua para garantizar la hidratación de nuestros jóvenes y del personal docente”, puntualizó Rivero.