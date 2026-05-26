Estallan protestas en Barranquilla por problemas con servicio de energía en plena ola de calor

La temperatura sube en Barranquilla, y no solo por la ola de calor, sino también por la ola de protestas que durante la noche del lunes se vivió en al menos cuatro sectores en simultánea, en los que hubo quema de sofás, ramas de arbustos y plásticos para bloquear el paso por importantes vías como la Cordialidad.

Las movilizaciones iniciaron desde las 7 de la noche, en medio de las molestias por lo que sería la reiterativa suspensión del servicio justo cuando llega la tarde, lo que incluye también varias franjas de desconexión durante el día.

Entre los sectores afectados por las manifestaciones estuvo el barrio Santo Domingo, El Bosque, San Martín y también el sector Las Petronitas, perteneciente al municipio de Galapa.

En estos sectores fue impedido el paso vehicular por las protestas hasta que se reconectó de nuevo el servicio, generando una larga fila de carros que esperaban por la habilitación del paso, mientras los usuarios reclamaban que no podían continuar bajo este posible racionamiento con temperaturas que alcanzan hasta los 40° de sensación térmica.



Precisamente, no es casualidad que justo en estos sectores del suroccidente de Barranquilla y de este municipio del área metropolitana se agite con fuerza la molestia de los usuarios, pues allí la empresa Air-e ha tenido que implementar drásticas medidas ante el acelerado incremento en el consumo de energía por la ola de calor.

Resulta que esta zona se encuentra conectada a la subestación Cordialidad, misma que la semana pasada tuvo un corto circuito por sobrecarga ante el aumento en la demanda. Incluso, a través de un comunicado de prensa compartido durante el fin de semana, la empresa reconoció que están desconectando sectores de Galapa durante el día para garantizar el suministro de energía a algunas zonas por horarios.

La medida de racionamiento sería resultado de los rezagos en la infraestructura de la empresa y los problemas de inversión de los últimos años, pues no hay capacidad para responder a una mayor demanda.

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Por lo pronto, la comunidad advierte que para este martes, de repetirse la situación con la suspensión de la energía, volverán a tomarse las vías de hecho.