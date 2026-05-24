Air-e advierte grave crisis por aumento en consumo de energía previo a llegada del ‘Superniño’

A través de mantenimientos y racionamientos en Atlántico, Magdalena y La Guajira, la empresa Air-e Intervenida le está haciendo frente a las altas temperaturas que durante mayo golpean al Caribe como antesala al ‘Superniño’ que se pronostica para mitad de año. Pese a que las medidas generan resistencia y protestas en la comunidad, dice la compañía eléctrica que es la única forma de garantizar el suministro al 95% de la población.

Air-e explica que con los registros de 38 grados celsius de temperatura informados e inclusive con las sensaciones térmicas superiores a los 47 grados, ha incrementado considerablemente el uso de equipos de climatización y refrigeración en hogares, comercios e industrias, especialmente ventiladores, aires acondicionados y sistemas de conservación de alimentos, lo que se refleja directamente en el crecimiento de la demanda de energía.

“Las cifras de Air-e Intervenida evidencian esta tendencia. Entre enero y abril de 2025, el consumo acumulado de energía en Atlántico, La Guajira y los municipios del Magdalena donde opera la compañía fue de 3.415 GWh, mientras que en el mismo periodo de 2026 alcanzó los 3.661 GWh. Esto representa un incremento de 246 GWh, equivalente a un crecimiento del 7,2 %. Asimismo, para mayo de 2026 se proyecta una demanda de 1.022 GWh, frente a los 933 GWh registrados en mayo de 2025, lo que representaría un aumento adicional del 9,6 %”, informaron.

“Ante esta situación, y para garantizar la estabilidad de todo el sistema, ha sido necesario reducir las cargas mediante la desconexión de algunos sectores en Galapa, garantizando el suministro de energía al 95% de la población”, añadieron.



Conocidos esos números, se despertó la preocupación en expertos del tema como el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, quien asegura que la crisis se deriva del déficit de gas natural.

“Las consecuencias no se han hecho esperar dado el rezago en la expansión de las redes tanto de transmisión como de distribución, así como de las subestaciones eléctricas o la obsolescencia de muchos transformadores. Esta mayor demanda está causando sobrecargas en las líneas y ello está propiciando continuas interrupciones en la prestación del servicio de energía. El sistema eléctrico está pasando por su peor crisis. No estamos preparados para enfrentar los rigores de la temporada seca que acompaña El Niño, debido al déficit de la oferta de energía en firme y también al déficit de gas natural”, declaró a Blu Radio.

“Se tendrán que tomar medidas urgentes y drásticas por parte del Ministerio de Minas y Energía de la mano de la CREG para mitigar el impacto del fenómeno”, agregó.

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Paralelamente, la empresa Air-e anunció que trabaja en alternativas técnicas para normalizar la situación, pero para ellos resulta indispensable el uso racional del servicio de energía por parte de los usuarios.

“Ante esta alerta climática, es urgente implementar medidas de ahorro como apagar luces y electrodomésticos que no estén en uso, regular el aire acondicionado entre 23 y 24 grados, desconectar equipos en modo de espera y utilizar bombillos LED de bajo consumo. Air-e Intervenida continúa realizando seguimiento permanente al comportamiento de la demanda y fortaleciendo su operación para garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio en medio de las condiciones climáticas extremas que enfrenta la región”, finalizaron.