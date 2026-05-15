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Blu Radio  / Nación  / ¿Habrá racionamiento? Lo que debe saber sobre el "Superniño" que llegaría en junio

¿Habrá racionamiento? Lo que debe saber sobre el "Superniño" que llegaría en junio

El IDEAM confirmó que la probabilidad de que el fenómeno de El Niño inicie en junio aumentó al 82%, con una intensidad que podría ser de fuerte a muy fuerte en Colombia.

Fenómeno de El niño
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 15 de may, 2026

El fenómeno de El Niño se adelantó y entrará con fuerza en el próximo trimestre, según los datos entregados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). La directora de la entidad, Ghisliane Echeverry, explicó que se ha descartado un Niño moderado, advirtiendo que la anomalía climática podría prolongarse entre 8 y 14 meses, e incluso más, debido a la actual crisis climática global.

Probabilidad del fenómeno de El Niño en Colombia 2026

Echeverry enfatizó que, aunque el fenómeno no elimina las lluvias por completo, sí provoca una disminución significativa de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas. "En temporada de más lluvias va a llover, pero por debajo de lo normal; el fenómeno exacerba la situación", aclaró la funcionaria. Las zonas con mayor riesgo de afectación son las regiones Caribe, Andina y Pacífica, mientras que la Orinoquía y la Amazonía podrían sentir un impacto menor.

Clima en Colombia.jpg
En temporada de más lluvias va a llover, no es un interruptor que apaga las lluvias en el país, solo que llueve por debajo de lo normal, es decir, exacerba la situación. (...) Ese mensaje es muy importante: un fenómeno El Niño no quita todas las lluvias del país. Podemos tener lluvias durante un fenómeno El Niño, solo que van a ser menor de lo normal
agregó la directora

Recomendaciones para evitar racionamiento de agua y energía

Ante la inminencia de una sequía intensa, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para adoptar prácticas sostenibles de inmediato. Aunque el Gobierno Nacional coordinará acciones a través de mesas agroclimáticas y planes sectoriales, la responsabilidad inicial recae en alcaldías y gobernaciones. Se recomienda a los colombianos priorizar el ahorro de agua y energía, además de consultar únicamente canales oficiales para evitar el pánico por desinformación.

grifo de agua en casa.jpg

La directora del IDEAM vinculó los recientes récords de temperatura y los eventos extremos no solo a El Niño, sino a una "realidad climática" sin precedentes. "No es un negacionismo climático, es la realidad en la que vivimos", puntualizó, instando a la población a mantener la percepción del riesgo frente a posibles incendios forestales en unos municipios e inundaciones en otros, dependiendo de la topografía regional.

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