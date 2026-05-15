En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Trump - Xi Jinping
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Sociedad Hidroituango advierte impactos por fenómeno del Niño: alza de tarifas y posible apagón

Sociedad Hidroituango advierte impactos por fenómeno del Niño: alza de tarifas y posible apagón

Se suma a la solicitud del gobernador Andrés Julián Rendón a la  ANLA para que permita que el megaproyecto pueda usar una mayor capacidad útil.

hidroituango-foto-epm.jpg
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 15 de may, 2026

La Sociedad Hidroituango advierte una posible crisis energética tras el fenómeno de El Niño y evitar alza de tarifas. Se suma a la solicitud del gobernador Andrés Julián Rendón a la ANLA para que permita que el megaproyecto pueda usar una mayor capacidad útil de su embalse ante los riesgos por un apagón

La sociedad Hidroituango S.A. advirtió que Colombia podría enfrentar aumentos en las tarifas de energía e incluso riesgos de racionamiento durante el segundo semestre de 2026, ante la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño severo en los próximos meses, específicamente entre julio y diciembre. La empresa señaló que, de no tomarse medidas preventivas, el país podría tener dificultades en el suministro eléctrico.

Según la Sociedad hidroeléctrica, la reducción de lluvias y los bajos niveles de los embalses obligarían a depender más de las plantas térmicas, cuya operación es más costosa. Por eso, insistió en la necesidad de anticiparse a la temporada seca, almacenando más agua en el embalse de Hidroituango y utilizando desde ahora las termoeléctricas para preservar las reservas hídricas.

“La central hidroeléctrica más grande de Colombia está hoy al 53 % y estamos botando agua por un tema de restricciones ambientales. Si se pudieran suprimir estas restricciones ambientales menores, por lo menos de carácter temporal, nos permitiría incrementar el embalse de Ituango al 100 % de su capacidad y con eso nos cogería el fenómeno del niño con el embalse lleno para poder estar generando energía al 100% de la capacidad”, dijo Alejandro Arbeláez, gerente general de Hidroituango S.A.

Lea también:

Hidroituango.jpg
Antioquia

Hidroituango aportó cerca del 12 % de la energía de Colombia en el último mes

Hidroituango.jpg
Antioquia

Hidroituango ejecuta 10 proyectos en Antioquia vía obras por impuestos por más de $71 mil millones

El pronunciamiento se suma al del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien desde el Congreso de la ANDI le pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizar un mayor uso de la capacidad de Hidroituango.

Antioquia aporta cerca del 40 % de la energía del país en temporada de lluvias y alrededor del 30 % en época seca. Durante 2025 más del 80 % de la demanda nacional fue cubierta mediante generación hídrica, de la cual el departamento produjo aproximadamente la mitad.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ANLA

Noticias de hoy

Hidroituango

Publicidad

Publicidad

Publicidad