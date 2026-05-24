Autoridades de gestión del riesgo en Medellín reiteran recomendaciones ante el fenómeno de El Niño

Ante las alertas encendidas a nivel nacional por autoridades como el Ideam frente la llegada de un fenómeno de El Niño mucho más fuerte y antes de lo esperado, autoridades en la capital antioqueña también afinan sus planes de acción para actuar durante una temporada de menos lluvias.

En estas circunstancias varias zonas de la ciudad son más propensas a emergencias como los incendios forestales, por lo que el director del Dagrd, Carlos Quintero, indicó que están dadas las condiciones para atender cualquier emergencia y la transición a una temporada más seca.

Durante este periodo se estima que las precipitaciones disminuirán gradualmente, sin que desaparezcan por completo. En cuanto a las temperaturas percibidas en los últimos días como altas, las autoridades indican que se han mantenido cercanas o ligeramente por encima de los valores históricos esperados, especialmente durante las noches y madrugadas.

"Por parte del distrito de Medellín estamos preparados. Todas las entidades y los servicios de respuesta nos encontramos activos a través de un plan de contingencia que nos permite atender todo este tipo de incidentes", indicó.



Desde el Dagrd recordaron la importancia de prácticas que pueden prevenir la generación de incendios en épocas más secas como evitar cualquier tipo de fogatas o quemas controladas en zonas verdes, así como evitar dejar en estos lugares cualquier tipo de residuos, especialmente vidrio, el cual con la actividad solar puede desencadenar emergencias.

Organismos de gestión del riesgo en Medellín han atendido más de 2.632 emergencias en 2026, de las cuales, 81 han sido deslizamientos, 453 casos relacionados con árboles, 74 inundaciones y 26 incendios forestales.