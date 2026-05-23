Migración impidió ingreso al país de extranjero que promovía fiestas y turismo sexual en Medellín

Se trata del estadounidense conocido en redes sociales como “Casey Red Beard”, quien pretendía ingresar al país en un vuelo procedente de Miami y fue retornado en un avión con destino a la misma ciudad, luego de evidenciarse que tenía anotaciones por promoción explícita de turismo con fines de explotación sexual, principalmente en Medellín.

De acuerdo con las autoridades, el extranjero habría sido denunciado por promover fiestas gratuitas en apartamentos de la ciudad, en las que supuestamente se garantizaba alimentación y transporte para mujeres asistentes. Asimismo, ofrecía un denominado “Programa de Inmersión en Medellín”, con costos en dólares que incluían cenas privadas, fiestas exclusivas y excursiones a diferentes zonas del país.

Entre las publicaciones conocidas por las autoridades se encuentran mensajes en los que uno de los organizadores señalaba: “Mis clientes son millonarios y me pagan muy bien para lanzar fiestas donde solo haya chicas educadas (...) ellos no quieren conocer las chicas que están en el Lleras a las 2 a.m. ”. Con base en estas denuncias y antecedentes públicos, la Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia había dejado anotaciones en los sistemas de información de la entidad, las cuales fueron detectadas durante el control migratorio en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, desde donde las autoridades presumen que el extranjero pretendía ingresar al país, para luego desplazarse hacia la capital antioqueña.

"El extranjero habría sido denunciado por promover en redes sociales fiestas privadas y actividades dirigidas a ciudadanos extranjeros en Medellín, conductas que podrían estar asociadas a explotación sexual y trata de personas", manifestó la directora de Migración, Gloria Arriero.



Reportes de Migración Colombia señalan que en lo que va de este año han inadmitido cerca de 90 extranjeros en todo el territorio nacional, por situaciones asociadas a riesgos de explotación sexual y conductas relacionadas con trata de personas, cifra que ya se acerca al total de 110 casos registrados durante todo el año 2025.

Para el caso de Medellín, la autoridad migratoria registra que se superan los 60 casos de inadmisión durante este año, mientras que en 2025 se registraron cerca de 80 procedimientos de este tipo.

