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Alcaldía de Medellín recibirá $700 millones por parte de involucrado en casos de presunta corrupción

Una de las personas investigadas y que se acogió a un principio de oportunidad entregará una propiedad. Recientemente el Distrito fue reconocido como víctima en el caso de Aguas Vivas.

Imputadas por el caso Aguas Vivas.jpg
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 23 de may, 2026

En medio de las audiencias que avanzan por los casos de presunta corrupción durante la estadía del ahora superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, en la Alcaldía de Medellín, se conoció que uno de los involucrados que se acogió a un principio de oportunidad entregará un bien inmueble como parte de la reparación.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, son cerca de 700 millones de pesos que hacen parte de un proceso de reparación derivado de investigaciones por presuntas irregularidades en casos como Aguas Vivas, Metroparques o los Bomberos de Itagüí.

La reparación económica fue aceptada como parte de un principio de oportunidad otorgado a uno de los señalados, quien además habría entregado información que es considerada clave para esclarecer los hechos investigados.

"Ya nos va a devolver parte del dinero robado, y eso hace parte de lo que estamos haciendo como víctimas. Va a devolver en uno solo de los casos, aproximadamente, un bien avalado en 700 millones de pesos", confirmó al respecto el secretario General de Medellín, Sebastian Gómez.

Hay que recordar que esta semana el Distrito de Medellín fue reconocido como víctima dentro del proceso judicial de Aguas Vivas, situación que le permite reclamar indemnizaciones y participar activamente en las actuaciones, además de que durante el proceso judicial exponen el detrimento o afectación al patrimonio de la ciudad por estos casos.

La Administración Distrital señaló que estos recursos buscan resarcir parcialmente los daños ocasionados al patrimonio público y reiteró su intención de continuar acompañando las investigaciones para que se determinen responsabilidades individuales.

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