Enviaron a una cárcel en Medellín a la influencer 'Valentina Mor'

A la cárcel fue enviada la influencer conocida como 'Valentina Mor', señalada de hurtar a extranjeros en Medellín y Cartagena, utilizando sustancias tóxicas.

Es la historia de Valentina Velasquez, una influencer venezolana de 23 años, que se volvió tendencia en las redes sociales por imitar el acento paisa ante extranjeros, lo que hizo que se volviera una de las mujeres más vistas con más de 25 mil seguidores en Tik tok y varias cuentas de Instagram, con el perfil de 'Valentina Mor'.

Según las autoridades su forma de llamar la atención era por medio de redes donde con sus atributos atraía a turistas, especialmente, estadounidenses a quienes les robaba.

“La misma mujer que hace poco se burlaba de las autoridades en sus videos, posando incluso con dinero en efectivo, y que, de hecho, hasta fue encontrada en medio de otro operativo junto a un bandido extraditable que fue capturado hace unos días. En su caso, se dio gracias a un allanamiento en el barrio Laureles, donde además fueron recuperados elementos que podrían haber sido robados”, afirmó el secretario de seguridad, Manuel Villa.



El caso que permitió avanzar en su captura ocurrió el pasado 1 de mayo de 2026 en Medellín, cuando uniformados la sorprendieron y la detuvieron portando documentos de identidad pertenecientes a un ciudadano estadounidense, además de dinero en efectivo. Ese hallazgo se convirtió en pieza clave dentro del proceso investigativo. Además de un video en sus redes sociales donde alardeaba el dinero y donde se veía los pasaportes de los extranjeros.

“Cometió la conducta delictiva de hurto calificado y agravado a un ciudadano extranjero al que colocó en estado de indefensión. Este delincuente ostenta, a través de las redes sociales, los elementos que se está hurtando, creando contenido”, agregó.

Durante la diligencia de allanamiento y registro en el barrio Laureles de Medellín, los investigadores encontraron las gafas reportadas como hurtadas, hecho que fortaleció el material probatorio contra la mujer capturada.

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Blu Radio conoció que ya se legalizó la captura de 'Valentina Mor' y un juez la envío a la cárcel donde seguirá su proceso judicial por el delito de hurto calificado y agravado.