Capturaron en Medellín a la influencer 'Valentina Mor': la señalan de robar a turistas extranjeros

Una influencer extranjera conocida en redes sociales como “Valentina Mor” fue capturada en Medellín por las autoridades, señalada de participar en millonarios robos contra ciudadanos extranjeros en apartamentos de renta corta. El procedimiento se realizó en el barrio Laureles, en medio de un operativo adelantado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, la mujer era requerida mediante orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado. Las autoridades indicaron que estaría involucrada en varios casos de robo ocurridos en Medellín y Cartagena, donde las víctimas habrían sido principalmente turistas extranjeros.

El caso que permitió avanzar en su captura ocurrió el pasado 1 de mayo de 2026, cuando uniformados la sorprendieron portando documentos de identidad pertenecientes a un ciudadano estadounidense, además de dinero en efectivo. Ese hallazgo se convirtió en pieza clave dentro del proceso investigativo.

¿Por qué capturaron a la influencer 'Valentina Mor'?

Según las autoridades, la influencer habría cometido el robo al interior de un apartamento turístico de corta estancia. La víctima denunció el hurto de cerca de un millón de pesos colombianos, 3.000 dólares, varios relojes de lujo y unas gafas de marca, elementos que hacían parte de sus pertenencias personales.



Durante la diligencia de allanamiento y registro en Laureles, los investigadores encontraron las gafas reportadas como hurtadas, hecho que fortaleció el material probatorio contra la mujer capturada. Posteriormente, fue dejada a disposición de la Fiscalía para ser presentada ante un juez de control de garantías.

La Policía informó que este resultado hace parte de la ofensiva contra estructuras y personas vinculadas a delitos que afectan la seguridad y la convivencia en Medellín. En el mismo operativo también fueron capturadas otras tres personas requeridas por homicidio, extorsión y delitos internacionales.

Las autoridades señalaron que en lo corrido de 2026 ya se han realizado más de 527 capturas por orden judicial en Medellín, gracias a labores de inteligencia, patrullajes y acciones coordinadas entre distintas especialidades de la Policía Nacional.