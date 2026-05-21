Así fue la captura de la influencer 'Valentina Mor' en Medellín: "¿O sea, me va a llevar detenida?"

Luego de conocerse la captura en Medellín de la reconocida influencer 'Valentina Mor', señalada de robar a turistas extranjeros en la capital antioqueña, las mismas autoridades en la ciudad dieron a conocer un video exacto del momento en el que la mujer fue capturada en un apartamento del barrio Laureles.

De acuerdo con el video compartido por autoridades, fueron dos policías mujeres las que, además de leerle el número de la orden de captura, terminaron por sacarla del recinto. Lo curioso fue que, en medio del proceso, la capturada -tal y como se aprecia en el video suministrado, preguntó "¿O sea, me va a llevar detenida?"-

Por esto capturaron a 'Valentina Mor' en Medellín

La captura de la reconocida influenciadora se produjo, según detallaron, en un operativo conjunto entre Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación. La mujer era requerida mediante orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado. Además, indicaron que estaría involucrada en varios casos de robo ocurridos en Medellín, pero también en la ciudad de Cartagena.

En el caso puntual del delito presuntamente cometido en la capital antioqueña, la influencer habría cometido el robo al interior de un apartamento turístico de corta estancia, según las autoridades. La víctima de este caso denunció el hurto de cerca de un millón de pesos colombianos, 3.000 dólares, varios relojes de lujo y unas gafas de marca, elementos que hacían parte de sus pertenencias personales.



Durante la diligencia de allanamiento y registro en Laureles, los investigadores encontraron las gafas reportadas como hurtadas, hecho que fortaleció el material probatorio contra la mujer capturada. En el mismo operativo fueron capturadas otras tres personas requeridas por homicidio, extorsión y delitos internacionales.