Alcalde de Medellín rechazó reanudar mesa con cabecillas de cárcel de Itagüí: “Cinismo puro y duro”

Luego de 43 días de la polémica parranda vallenata al interior de la cárcel La Paz de Itagüí, el Gobierno nacional anunció que retomará los diálogos con los cabecillas que tienen asiento en la mesa de Paz Urbana allí, en medio de la controversia generada por la asistencia de varios de los voceros del proceso al evento.

La reactivación de los encuentros se conoció luego del comunicado replicado por la oficina del Alto Comisionado de paz, que asegura que el proceso “no se suspende” pese a “los intentos de sabotaje y las barreras institucionales”.

Esto, pese a los cuestionamientos tras la polémica celebración que le valió la apertura de investigación a al menos 12 funcionarios del Inpec, incluidos el director y el subdirector del penal, por su presunta complicidad y omisiones, además del traslado de alias Pocho, a quien le estaban festejando el cumpleaños, al penal de Girón, Santander.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también salió en defensa de las conversaciones. A través de su cuenta en X, sostuvo que el proceso de paz con las bandas de Medellín ha sido clave para la reducción de homicidios en la ciudad y advirtió que cualquier intento de frenar estas negociaciones podría traducirse en un aumento de la violencia.



“En la violencia solo crece el narcotráfico y la sociedad pierde. El sabotaje a los procesos de paz solo es un suicidio”, escribió el mandatario.

Contrario a ello, el alcalde Federico Gutiérrez fue crítico con esta decisión y dijo que se da a pocos días de que Petro termine su periodo presidencial.

"Se dedican a hablar de paz mientras hacen la guerra. Todavía hay homicidios por enfrentamiento entre estructuras criminales. ¿Quiénes ejecutan los sicariatos? Los que hacen parte de las estructuras criminales. Intoxican a nuestros jóvenes a través de las drogas, son los que cobran la extorsión y todo el día, desde allá dizque hablando de paz, el cinismo puro y duro. Y tienen su mejor aliado, que es a Petro como presidente", sentenció el mandatario.

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En cuanto a la reducción de homicidios, como ya lo ha dicho reiteradamente en otros espacios, señaló que se debe al accionar de la fuerza pública y no a este espacio de diálogo.

"El colmo del descaro. Petro justificando a los jefes de estructuras criminales y diciendo que la reducción de homicidios es dizque gracia a ellos, pero, por Dios, si ellos son los que ordenan los homicidios. La reducción de homicidios es gracias a la policía, gracias a la fiscalía, gracias al ejército y gracias al trabajo con la alcaldía y de la gente que denuncia. Y vamos a seguir combatiendo esas estructuras criminales", expuso.

En el documento, los delegados del Gobierno y representantes de las estructuras armadas organizadas reafirmaron su compromiso con la continuidad de los diálogos y defendieron que el proceso sí ha contribuido a reducir la violencia en Medellín y el Valle de Aburrá.