Cayó 'La Reina de la Escopolamina' de Itagüí: usaba sustancias para robar en discotecas y bares

En Itagüí, Antioquia, cayó 'La Reina de la Escopolamina', la mujer señalada de usar sustancias para robar en discotecas y bares. La supuesta delincuente mostraba la cédula de su hermana para evadir a las autoridades.

Un operativo que dejó al descubierto una peligrosa modalidad delictiva en el municipio de Itagüí, en donde las autoridades lograron la captura de una mujer señalada de utilizar sustancias para cometer hurtos en establecimientos nocturnos.

Según informaron las autoridades, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá acudió a una discoteca tras denuncias que señalaban a dos mujeres por el hurto de varios teléfonos celulares. Ante la alteración del orden público y con el objetivo de verificar plenamente su identidad, ambas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección.

#Video En @AlcaldiaItagui #Antioquia, cayó 'La Reina de la Escopolamina', la mujer señalada de usar sustancias para robar en discotecas y bares. La supuesta delincuente mostraba la cédula de su hermana para evadir a las autoridades. #MañanasBlu @PoliciaMedellin @SeguridadAnt pic.twitter.com/TSmZtWErz0 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 6, 2026

Sin embargo, durante el procedimiento surgieron dudas sobre la identidad de una de las implicadas y por ello gracias al trabajo articulado con la Secretaría de Seguridad de Itagüí y el apoyo de la Policía Judicial, se detectaron inconsistencias en los documentos presentados. Una de las presuntas ladronas se había identificado con la cédula de quien sería su hermana, intentando evadir la acción de las autoridades.



Tras una verificación más exhaustiva, se logró establecer que su verdadera identidad corresponde a Indira Surgey Orrego, quien tenía una orden de captura vigente y una condena de 90 meses de prisión por delitos como hurto calificado y agravado, así como el uso de menores de edad para la comisión de actividades delictivas.

De acuerdo con las investigaciones, Orrego estaría vinculada a múltiples casos de hurto en establecimientos públicos del Área Metropolitana, por lo que las autoridades indicaron que la mujer presuntamente se hacía pasar por profesional de la salud para generar confianza en sus víctimas, a quienes posteriormente les suministraba escopolamina para facilitar los robos.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, hizo un llamado a la ciudadanía para que quienes reconozcan a la capturada y hayan sido víctimas de esta modalidad delictiva, se acerquen a las autoridades.

Publicidad

"Hacemos una invitación a toda la comunidad, como lo han hecho hasta el momento, a denunciar cualquier conducta delictiva de la cual haya sido víctima por estas delincuentes. Una de ellas, hoy condenada y tras las rejas para pagar 90 meses de prisión", indicó el funcionario.

El caso ya es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, entidad ante la cual varias víctimas han comenzado a presentar denuncias formales. Se espera que con estos testimonios se logre robustecer el proceso judicial en su contra en contra de 'La Reina de la Escopolamina'.