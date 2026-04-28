Otro incendio en Itagüí, Antioquia: Bomberos atienden emergencia en una empresa

No han pasado ni 40 horas desde que un enorme incendio consumió una empresa de bicicletas en el municipio de Itagüí, cuando nuevamente se reportó otra gigantesca conflagración en esta zona del Sur del Valle de Aburrá.

Aunque las autoridades no han entregado mayores detalles sobre la emergencia, se ha podido conocer que se trata de una empresa en donde inició el fuego que rápidamente se propagó al interior del inmueble.

#EnDesarrollo Un nuevo incendio en Itagüí, Antioquia, prende las alarmas de las autoridades en el Valle de Aburrá. La información que se ha conocido es que la conflagración se generó en una empresa. #VocesySonidos pic.twitter.com/AqNBiUhFEr — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 29, 2026

La preocupación de las autoridades radica en que el incendio se generó en una zona altamente residencial del municipio de Itagüí, por lo que las labores están centradas en detener el fuego y así evitar que consuma viviendas que están muy cerca al lugar de la emergencia.

A la par de que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí hace presencia en el lugar para tratar de controlar las llamas, las familias del sector han salido de sus casas y están a la expectativa de que rápidamente se pueda mitigar el peligro para otros establecimientos y decenas de casas.



Aunque las labores están centradas en la extinción del fuego, también se adelantan las primeras investigaciones para determinar con exactitud qué tipo de empresa es y cómo habría comenzado el gigantesco incendio.