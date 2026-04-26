"Es una vergüenza": Federico Gutiérrez sobre ausencia de cámaras de seguridad en cárcel de Itagüí

La información que confirmaron desde el Gobierno nacional de que no hay cámaras de seguridad en la cárcel de Itagüí y que el contrato para su funcionamiento comenzará a regir desde el 30 de abril, ha sido duramente cuestionada desde Medellín en donde han calificado esta situación como vergonzosa.

Hay que mencionar que esta situación se conoció justo después de la polémica parranda vallenata donde cabecillas de bandas delincuenciales en el centro penitenciario hicieron una fiesta con Nelson Velásquez y en donde solo se conocieron imágenes de celulares, ya que efectivamente las cámaras no servían.

El ministro de Justicia, Jorge Cuervo, aseguró que la falta de vigilancia electrónica en la Cárcel La Paz se debe a temas de contratación y que su reconexión será desde la próxima semana.

"Hasta el 30 de abril están sin cámaras, y ahí, de acuerdo con el cronograma del contratista, el 30 de abril se instalarían", detalló el alto funcionario del Gobierno.



Concejal Claudia Carrasquilla

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la ciudadanía no debe sorprenderse de las irregularidades en el centro carcelario ubicado en el municipio de Itagüí en donde ha quedado en evidencia fallas en la seguridad con el ingreso de decenas de personas para la parranda vallenata.

"Ya resulta que en la cárcel de Itagüí no había cámaras. Allá entra el que quiera, sale el que quiera, arman las fiestas. Y ahora, porque salió el escándalo, es que ahora sí sale el ministro de Justicia a decir que van a arreglar las cámaras. Me da una vergüenza este gobierno. El Gobierno nacional es una vergüenza", declaró el alcalde.

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A la espera de que el sistema de cámaras de seguridad comiencen a funcionar de manera correcta a partir del 1 de mayo, otro de los aspectos que está en veremos es el traslado de los cabecillas que anunció el presidente Gustavo Petro y que sigue siendo estudiada para saber quiénes son los delincuentes que irán a Bogotá tras el escándalo de la megafiesta.