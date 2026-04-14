En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presidente Gustavo Petro
Paro predial
Elecciones Perú
Traslado cabecillas cárcel Itagüí

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Nelson Velásquez rompe el silencio tras polémica por show en cárcel de Itagüí

Nelson Velásquez rompe el silencio tras polémica por show en cárcel de Itagüí

El cantante Nelson Velásquez emitió un comunicado oficial asegurando que su presentación en la cárcel de Itagüí fue un compromiso artístico gestionado bajo la premisa de ser un evento cultural.

Nelson Velázquez y su agrupación en cárcel de Itagüí.
Nelson Velázquez y su agrupación en cárcel de Itagüí.
Suministrada.
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

El cantante de vallenato Nelson Velásquez se pronunció luego de que la Fiscalía abriera una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El ente acusador indaga si el pago de dicho concierto, realizado el pasado 8 de abril en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Itagüí, provino de fuentes vinculadas al narcotráfico y estructuras criminales de Medellín.

A través de un comunicado, el cantante aclaró que su participación respondió exclusivamente a un contrato gestionado por su equipo de trabajo. Según Velásquez, la información que recibió indicaba que la actividad contaba con todas las autorizaciones legales y se enmarcaba en los parámetros habituales para eventos de carácter cultural dentro de centros penitenciarios.

Comunicado de Nelson Velásquez sobre fiesta en cárcel de Itagüí
Comunicado de Nelson Velásquez sobre fiesta en cárcel de Itagüí

"Actué en todo momento de buena fe, confiando en la legalidad y legitimidad de las condiciones bajo las cuales se desarrollaría dicha actividad", afirmó el artista. Además, fue enfático en señalar que no tuvo intervención alguna en la organización, logística o en los permisos que permitieron su ingreso y el de su equipo al penal.

Pese a que las autoridades investigan el ingreso irregular de licor y equipos prohibidos al pabellón donde se festejaba el cumpleaños de alias 'Pocho', Velásquez reiteró que su rol se limitó estrictamente a la ejecución musical. El artista subrayó que no tiene relación con hechos ajenos a su profesión y que su carrera siempre ha estado apegada a la ley.

Finalmente, el cantante manifestó su respeto por las instituciones colombianas y su compromiso con el esclarecimiento de los hechos. "Manifiesto mi total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes", concluyó.

Entretanto, el Inpec avanza en la sanción de 11 funcionarios y el presidente Petro ordenó el traslado de varios de los cabecillas involucrados a cárceles en Bogotá.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Nelson Velásquez

Fiscalía General de la Nación

Inpec

Publicidad

Publicidad

Publicidad