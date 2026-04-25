Suben a 13 los muertos por atentado en Cajibío, Cauca: caos en la Vía Panamericana por ataque

El número de personas fallecidas por el atentado terrorista perpetrado en el sector El Túnel, en el municipio de Cajibío (Cauca), ascendió a 13, tras la detonación de un artefacto explosivo que impactó un bus de pasajeros y varios vehículos que transitaban por la Vía Panamericana, uno de los corredores más importantes del país.

De acuerdo con autoridades sanitarias, 38 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales, entre ellas cinco menores de edad, lo que agrava la dimensión humanitaria del ataque. La explosión ocurrió en un tramo clave que conecta Popayán con Cali, generando afectaciones en la movilidad y retrasos en la atención de las víctimas debido a las condiciones de seguridad en la zona.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el atentado y calificó a los responsables como “terroristas, fascistas y narcotraficantes”. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario atribuyó la acción violenta a estructuras armadas ilegales bajo el mando de alias Marlon, vinculadas a las disidencias de las antiguas FARC.

Según el jefe de Estado, estos grupos hacen parte de frentes asociados a Iván Mordisco, considerado uno de los criminales más buscados del país y cabecilla del Estado Mayor Central (EMC). Petro aseguró que estas organizaciones buscan “producir miedo masivo en la población a través de la violencia”, en una estrategia de control territorial y presión armada.



El ataque en Cajibío no es un hecho aislado. Forma parte de una oleada terrorista que ha golpeado en las últimas horas a varios municipios del Cauca y el Valle del Cauca. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, la región enfrenta una escalada crítica de violencia con el uso de artefactos explosivos, drones acondicionados y ataques coordinados contra la Fuerza Pública y la población civil.

#Atención: Cauca bajo ataque: tres hostigamientos simultáneos contra la fuerza pública esta tarde: en Guachené, policías resisten ráfagas de fusil desde la estación; en Silvia hay hostigamientos en pleno casco urbano, y en Jambaló disidentes de las Farc disparan contra… pic.twitter.com/pNLPZInhQc — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 25, 2026

En el municipio de Mercaderes, otro explosivo impactó vehículos de servicio público en la vía hacia Nariño, mientras que en Popayán fue desactivado un dron con carga explosiva cerca de un cantón militar. A esto se suman amenazas de nuevos atentados en sectores como Mandivá (Santander de Quilichao) y Pescador (Caldono).

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Asimismo, se reportaron ataques contra instalaciones militares y policiales, incluyendo el uso de un vehículo cargado con explosivos contra una base en Guachené. En el Valle del Cauca, las acciones violentas incluyeron atentados contra el Batallón Pichincha en Cali, el Batallón de Ingenieros en Palmira y una subestación de Policía en Jamundí.

La Defensoría advirtió que esta sucesión de hechos refleja una intensificación de las acciones armadas y una grave afectación a la población civil, que enfrenta restricciones de movilidad, temor generalizado y riesgos constantes en corredores estratégicos como la Vía Panamericana.

El organismo también hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para reforzar las medidas de protección, garantizar la atención a las víctimas y fortalecer la presencia integral del Estado en los territorios más afectados.

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Entre tanto, las autoridades continúan las operaciones para identificar y capturar a los responsables de este ataque que enluta al país y evidencia el deterioro de la seguridad en el suroccidente colombiano.

