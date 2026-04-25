Al menos siete muertos y 17 heridos por atentado en Vía Panamericana, en Cauca

Al menos siete personas murieron y otras 17 resultaron heridas este sábado tras un atentado terrorista que destruyó un tramo de la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, informaron las autoridades.

El ataque ocurrió en el sector conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde presuntos guerrilleros habrían lanzado un cilindro cargado con explosivos que impactó un autobús que transitaba por la zona.

La explosión causó graves daños a otros vehículos y dejó un gran cráter en la carretera, lo que obligó a suspender el tránsito en ese corredor vial.

“El artefacto explosivo fue activado en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja siete civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad”, señaló en su cuenta de X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.



Completamente destruida quedó la vía Panamericana tras el ataque con cilindros perpetrado en el sector de El Túnel, en Cajibío, Cauca. Uno de los artefactos cayó sobre un bus de transporte municipal y la explosión volcó varios vehículos. #VocesySonidos pic.twitter.com/i66m2ki57Q — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 25, 2026

El mandatario departamental calificó lo ocurrido como “una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias”.

Por su parte, el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule, también rechazó el hecho y expresó su preocupación por la persistencia de la violencia en la región. “Rechazamos de manera contundente los hechos terroristas ocurridos en Cajibío, donde nuevamente la población civil resulta afectada”, indicó.

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Cajibío está ubicado a unos 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, sobre la vía Panamericana que conecta con Cali, en el Valle del Cauca.

Desde el ámbito político también hubo reacciones. La candidata presidencial Paloma Valencia expresó su solidaridad con las víctimas y pidió mayores medidas de seguridad para el suroccidente del país.

El atentado se registró en medio de una escalada de violencia en la región. Mientras ocurrían los hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, lideraba un consejo de seguridad en Cali para evaluar la situación en el Valle del Cauca, donde el viernes se perpetraron dos ataques con cilindros bomba contra instalaciones militares en Cali y Palmira, sin dejar víctimas.

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El Ejército atribuyó esos hechos a la columna Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC liderada por alias Iván Mordisco.

Ese mismo sábado también fue atacado el radar de Santana, ubicado en el municipio de El Tambo (Cauca), utilizado para el control del tráfico aéreo en la región, según denunció la Aeronáutica Civil.