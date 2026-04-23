Ciudadano agredió a vigilante de la Secretaría de Movilidad de Itagüí tras no permitir su ingreso

En un municipio del sur del Valle de Aburrá fue agredido un vigilante de la Secretaría de Movilidad. Todo no permite el ingreso a un usuario que habría llegado al lugar por fuera del horario de atención.

Un caso de intolerancia se presentó en las últimas horas en el municipio de Itagüí, específicamente en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. Hasta donde llegó un usuario que al parecer pretendía ingresar a este lugar por fuera del horario de atención de los funcionarios.

Todo este hecho quedó registrado en un video que fue grabado por una de las personas involucradas en el altercado y cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se puede observar como el agente de seguridad intenta impedir el ingreso del civil, sin embargo continúa su recorrido mientras ambos se agreden verbalmente.

“No me toque, a mí no me toque, en su vida me vuelve a tocar. Se lo dije, a mi no me toque. Ahí está grabado donde el señor me estrujó. Yo lo que hice fue defenderme. Y yo llamé a la policía, ya viene el cuadrante por acá”.



Ante este hecho, la Alcaldía de Itagüí se pronunció a través de un comunicado oficial en el que rechazan el comportamiento del ciudadano ya la agresión a uno de sus funcionarios, ya que el agente de seguridad se encontraba cumpliendo con las funciones que su cargo le exige.

En cámaras de seguridad quedó captado el momento en el que un ciudadano, que se identificó como veedor, agredió a un vigilante de la Secretaría de Movilidad de Itagüí, lo que le causó al adulto mayor una fractura en el hombro. Policía Metropolitana lo capturó recientemente pic.twitter.com/51ZLVKukNg — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 23, 2026

“La Administración Municipal acompañará el reporte oficial ante las autoridades competentes. Consideramos necesario que se adelanten las investigaciones pertinentes para que este tipo de situaciones se resuelvan por las vías legales y administrativas correspondientes”

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El agresor fue capturado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y tendrá que responder ante las autoridades por el delito de lesiones personales. El vigilante sufrió lesiones de consideración, entre ellas una fractura en el hombro y múltiples laceraciones en uno de sus brazos.