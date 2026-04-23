En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Angie Rodríguez
Masacre en Mocoa
Pelea hinchas Bogotá
Estrecho de Ormuz

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ciudadano agredió a vigilante de la Secretaría de Movilidad de Itagüí tras no permitir su ingreso

Ciudadano agredió a vigilante de la Secretaría de Movilidad de Itagüí tras no permitir su ingreso

El agresor fue capturado por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Deberá responder por el delito de lesiones personales.

Agresor de vigilante.
Agresor de vigilante.
suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

En un municipio del sur del Valle de Aburrá fue agredido un vigilante de la Secretaría de Movilidad. Todo no permite el ingreso a un usuario que habría llegado al lugar por fuera del horario de atención.

Un caso de intolerancia se presentó en las últimas horas en el municipio de Itagüí, específicamente en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. Hasta donde llegó un usuario que al parecer pretendía ingresar a este lugar por fuera del horario de atención de los funcionarios.

Todo este hecho quedó registrado en un video que fue grabado por una de las personas involucradas en el altercado y cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se puede observar como el agente de seguridad intenta impedir el ingreso del civil, sin embargo continúa su recorrido mientras ambos se agreden verbalmente.

“No me toque, a mí no me toque, en su vida me vuelve a tocar. Se lo dije, a mi no me toque. Ahí está grabado donde el señor me estrujó. Yo lo que hice fue defenderme. Y yo llamé a la policía, ya viene el cuadrante por acá”.

Ante este hecho, la Alcaldía de Itagüí se pronunció a través de un comunicado oficial en el que rechazan el comportamiento del ciudadano ya la agresión a uno de sus funcionarios, ya que el agente de seguridad se encontraba cumpliendo con las funciones que su cargo le exige.

“La Administración Municipal acompañará el reporte oficial ante las autoridades competentes. Consideramos necesario que se adelanten las investigaciones pertinentes para que este tipo de situaciones se resuelvan por las vías legales y administrativas correspondientes”

Publicidad

El agresor fue capturado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y tendrá que responder ante las autoridades por el delito de lesiones personales. El vigilante sufrió lesiones de consideración, entre ellas una fractura en el hombro y múltiples laceraciones en uno de sus brazos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Itagüí

Secretaría de Movilidad

Antioquia

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad