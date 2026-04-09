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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gobierno suspende diálogos con cabecillas del Valle de Aburrá tras parranda vallenata en Itagüí

Gobierno suspende diálogos con cabecillas del Valle de Aburrá tras parranda vallenata en Itagüí

En un comunicado, los delegados del Gobierno aseguraron que respaldan las medidas tomadas por el Inpec tras confirmar lo ocurrido.

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