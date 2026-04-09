Gobierno suspende diálogos con cabecillas del Valle de Aburrá tras parranda vallenata en Itagüí

Luego del escándalo que sacude a los voceros de las estructuras criminales de Medellín y su área metropolitana por el concierto del artista de música vallenata Nelson Velasquez, por medio de un comunicado, se ha confirmado que se suspenden los diálogos de la paz urbana del Valle de Aburrá, que se adelantan en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

“Rechazamos de manera contundente y categorica lo ocurrido, y apartir de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los voceros de las estructuras hasta que no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”, señaló el comunicado oficial.

Al confirmarse el ingreso de dos artistas, tarimas, comida y supuesto consumo de alcohol, respaldan las medidas adoptadas por la Alta Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec.

Hay que recordar que las medidas fueron el retiro del mayor Édgar Iván Pérez Ortega, director encargado del complejo carcelario de Itagüí.



#Atención Gobierno Nacional anuncia que se suspende diálogos con las estructuras del Valle de Aburrá, mientras se de claridad de la parranda vallenata con Nelson Velasquez en la cárcel de #Itaguí. El Ministerio de Justicia e Inpec han insistido que el evento no estaba autorizado. pic.twitter.com/8rdXn0PUdF — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 9, 2026

Desde la Dirección General del Inpec se dispuso de manera inmediata la presencia en el Establecimiento del Director Regional, quien se puso al frente de la situación para verificar los hechos denunciados.

La apertura de una investigación disciplinaria a siete funcionarios, quienes estaban de servicio durante la visita y por último, se ordenó la intervención de los Grupos Especiales en el pabellón de alta seguridad del Establecimiento.