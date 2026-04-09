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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Revelan el millonario pago que habría recibido Nelson Velásquez por parranda en la cárcel de Itagüí

Revelan el millonario pago que habría recibido Nelson Velásquez por parranda en la cárcel de Itagüí

El Inpec informó que adoptará medidas tras las denuncias relacionadas con el ingreso del artista al establecimiento penitenciario.

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