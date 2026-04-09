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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Parranda con Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí no fue autorizada: Inpec investiga 7 funcionarios

Parranda con Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí no fue autorizada: Inpec investiga 7 funcionarios

Luego de la rumba en la que estuvieron los cabecillas de la paz urbana, el Centro Penitenciario designó al director regional de la entidad para verificar los hechos denunciados.

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