Parranda con Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí no fue autorizada: Inpec investiga 7 funcionarios

Luego de la denuncia hecha por la concejal del Centro Democrático en Medellín, de una fiesta con el artista de música vallenata Nelson Velásquez, donde estuvieron presentes algunos de los voceros de la mesa de negociación de la paz urbana, la mesa socio jurídica que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro con las estructuras criminales del Valle de Aburrá, el Inpec anunció que se inició una investigación.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en un comunicado aseguró que se van a tomar medidas frente a las denuncias presentadas, por el ingreso de un artista al Establecimiento de Itagüí.

“Es importante resaltar que esta actividad en ningún momento fue aprobada, ni autorizada por el Gobierno Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto”, señaló el Inpec.

Debido a que según pudo establecer Blu Radio, esta rumba ocurrió en medio del día de descanso del mayor Édgar Iván Pérez Ortega, director del complejo carcelario de Itagüí, desde la Dirección General del Inpec se dispuso de manera inmediata la presencia en el establecimiento del Director Regional de la entidad, quien se puso al frente de la situación para verificar los hechos denunciados.



¿Qué pasó después de la parranda vallenata en cárcel de Itagüí?

Se ordenó el cambio inmediato del director encargado, la apertura de una investigación disciplinaria a 7 funcionarios, quienes estaban de servicio durante la visita y por último, se ordenó la intervención de los Grupos Especiales en el pabellón de alta seguridad del Establecimiento.



Hay que recordar que se ha confirmado es que el cantante de música vallenata Nelson Velásquez estuvo en un show musical dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde según la denuncia de la ex fiscal y hoy concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, la parranda vallenata habría sido en el patio 1, con la orden expresa de no sacar fotos ni videos, porque al parecer hubo consumo de licor y donde habrían participado los voceros recluidos allí como son alias 'Carlos', alias 'Pesebre', alias 'Chaparro', alias 'Tom', alias 'Douglas', alias 'Vallejo', entre otros.

La concejal del Centro Democrático además reveló que los miembros de la paz urbana habrían hecho hasta una vaca, reunido la plata, para pagar el costo del evento que se calcula en unos 500 millones de pesos, donde 100 millones de pesos era directamente para el pago del cantante.