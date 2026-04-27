Diez viviendas deben evacuar en barrio Carpinelo de Medellín tras voraz incendio; ya lo controlaron

Un incendio estructural que se registró desde la noche anterior en el sector Carpinelo, comuna 1 – Popular, fue controlado por el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín en la madrugada de este lunes. Las autoridades confirmaron que la emergencia no dejó personas lesionadas.

El hecho se presentó en la carrera 24C con calle 95, donde cinco tripulaciones, con un total de 29 unidades, trabajaron durante varias horas hasta lograr contener las llamas y evitar su propagación a más viviendas del sector.

De acuerdo con el balance preliminar del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), el incendio afectó varias edificaciones. En total, el equipo técnico evaluó 11 inmuebles, correspondientes a 16 unidades habitacionales, entre ellas cinco locales comerciales y 11 viviendas.

De estas, al menos ocho quedaron en ruinas por la intensidad de las llamas. Incluso, en imágenes que circulan en las redes sociales se evidencia cómo quedaron los enseres destruidos, expuestos en vía pública, en medio de la atención de esta emergencia.



Allí también la misma comunidad colaboró en las labores, mientras los organismos de atención de emergencias lograban ingresar a la zona afectada por la conflagración.

#Dato Con 4 tripulaciones del Cuerpo de #BomberosMedellín atendieron un incendio estructural en el barrio Carpinelo, Comuna Popular. Se evalua daños en varias viviendas y al momento, no se reportan personas heridas. Desde @DAGRDMedellin y @AlcaldiadeMed hacen censo. #MañanasBlu pic.twitter.com/PG0iCcoYR6 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 27, 2026

Las autoridades indicaron que, como medida preventiva, se recomendó la evacuación temporal de 10 unidades, mientras se adelantan las inspecciones para verificar las condiciones de seguridad en la zona.

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Desde las primeras horas de la mañana, ingenieros del DAGRD y la comisión social realizan labores de verificación y acompañamiento a las familias afectadas. Las causas del incendio aún son materia de investigación, según detalló la Alcaldía.

