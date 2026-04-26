Fico Gutiérrez pidió al Gobierno medidas de protección para cuatro concejales de Medellín

Sigue la preocupación en Medellín por la seguridad de varios concejales del distrito que en los últimos meses han denunciado amenazas en contra de su vida y que derivaron en una reciente sesión reservada en la que diferentes organismos conocieron de primera mano en el recinto de la corporación la problemática.

Como una de las principales conclusiones del encuentro en el que los corporados firmaron un acta de confidencialidad sobre la información entregada, está la solicitud del alcalde Federico Gutiérrez para que el Gobierno nacional en cabeza del ministro del Interior, Armando Benedetti; el director de la Policía Nacional, el general Oswaldo Rincón, y el director de la UNP, Augusto Rodríguez, evalúen lo antes posible el nivel de riesgo de cuatro concejales.

¿Quiénes son los amenazados?

Se trata de Andrés Felipe Rodríguez, Andrés Tobón, Claudia Carrasquilla y el actual presidente del Concejo, Alejandro De Bedout. Este último aseguró que si bien varias de las intimidaciones tienen lugar varios meses atrás, otras son recientes y guardan relación con las graves denuncias que han hecho sobre las irregularidades en la cárcel de Itagüí a propósito de la polémica parranda vallenata de la que habrían participado voceros del proceso de paz urbana.

"También se han tomado unas medidas de autoprotección en el recinto del Concejo de Medellín, en el ingreso acá a las instalaciones, y, obviamente, pues, se les va a brindar un acompañamiento a los concejales cuando se desplacen a diferentes zonas de la ciudad de Medellín", detalló el presidente De Bedout.



Concejo de Medellín

Previo a la sesión reservada en la corporación, el concejal De Bedout ya había indicado a Blu Radio que en varias oportunidades habían elevado un requerimiento similar al que ahora realiza el alcalde a la UNP sin ni siquiera recibir respuesta por parte de la entidad.

Por eso, ahora espera que se adopten las medidas necesarias que garanticen el desarrollo adecuado tanto de sus labores de acompañamiento a las comunidades, como de control político.