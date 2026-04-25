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"Pusieron al ratón a cuidar el queso": Fico Gutiérrez por llegada de Daniel Quintero a la SuperSalud

El alcalde de Medellín cuestionó la decisión del presidente Gustavo Petro en medio de los escándalos de presunta corrupción que rodean la pasada administración de Quintero en la ciudad.

Daniel Quintero y Federico Gutiérrez
Daniel Quintero y Federico Gutiérrez //
Fotos: Blu Radio / X @FicoGutierrez
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

La llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud fue rápidamente cuestionada por diferentes actores políticos que tras la confirmación en su nuevo puesto no dudaron en salir a rechazar la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Una de las primeras en referirse al tema fue la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien aseguró que “es una vergüenza que a un tipo imputado por corrupción con más de 50 de sus funcionarios, lo pongan a vigilar la salud. Esta es la manera como el gobierno garantiza que la salud sea un negocio para el Pacto Histórico”.

Pero allí no quedaron las reacciones, ya que una de las más fuertes fue la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien manifestó que, “absurdo, Petro pone al ratón a cuidar el queso” y fue vehemente tras la llegada del exmandatario a la Supersalud.

"No tiene experiencia en sacar adelante la salud, sino en destruir la salud. Como recibimos nosotros el Hospital General, como recibimos Metrosalud y el Hospital General Concejo de Medellín, que lo tuvimos que revivir. Qué tragedia para Colombia, qué tragedia para los pacientes. Mientras la gente se muere esperando medicamento y citas, nombran a los peores criminales", sostuvo.

Otro que salió rápidamente a pronunciarse fue el exsecretario de Seguridad y concejal de Medellín Andrés Tobón, quien manifestó: “Y todavía creían que Gustavo Petro no era capaz de atreverse a nombrar a Quintero en la Superintendencia de Salud. No tiene límites ni vergüenza”.

Hay que recordar que una vez se conoció que Quintero iba a ser el superintendente de Salud desde la Alcaldía de Medellín se tomaron acciones para tratar de evitar que el exmandatario interceda en situaciones como, por ejemplo, en el Hospital General en donde avanzan investigaciones por presuntas irregularidades.

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